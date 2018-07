Las gélidas declaraciones de Robin Wright sobre Kevin Spacey tras su despido de 'House of Cards'

La actriz Robin Wright ha hablado este lunes por primera vez públicamente sobre Kevin Spacey, su compañero en la serie House of Cards. "Kevin y yo nos conocíamos entre la acción y el corte y en los descansos, donde bromeábamos. (...) No conocía al hombre", ha asegurado con frialdad.

En una entrevista con el programa Today de la cadena estadounidense NBC, Wright quiso dejar claro que no mantenía relación con Spacey fuera del plató de rodaje. "Realmente éramos compañeros de trabajo, nunca socializamos fuera de él".

Wright no se había pronunciado hasta ahora sobre su compañero de rodaje, del que también destacó en la entrevista que, con ella, Spacey siempre fue "respetuoso y profesional". "Nunca fue irrespetuoso conmigo, esa es mi experiencia personal. Es lo único que siento que tengo que el derecho de decir".

