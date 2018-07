Como muchos fans temían y otros deseaban, Marta Verona ha sido la ganadora de la sexta edición de MasterChef, una concursante querida por muchos pero a la que otros seguidores del programa critican por considerar que ha sido favorecida por el jurado.

La ganadora, una nutricionista de 22 años, se lleva 100.000 euros, un trofeo y la publicación de su propio libro de recetas. Ketty ha quedado segunda, al perder la final, y la favorita Oxana, tercera. Todas ellas han llorado a mares en algún momento del programa.

Muchos fans han convertido a Tony y Ketty en tendencia pronto por su oposición frontal a que llegaran a la final, algo que ella ha conseguido, aunque no se ha alzado con la victoria.

Aunque pocos iban con Ketty en la final, varios seguidores han expresado su descontento porque creen que Marta ha sido objeto de favoritismo por parte de los jueces durante todo el concurso, aunque la ganadora también tiene defensores:

Si queréis ahorraros el resto... Gana Marta. #MasterChef Como si no se supiera desde hace 10 programas... pic.twitter.com/ami0K9zrOE

Ganará: Marta. Debería ganar: Oxana. Espero que no gane: Ketty. ¿Cómo coño llegó a la final?: el señor de los arroces. #Masterchef .

Marta siempre ha sido humilde, sus nervios e inseguridades la han podido muchas veces y ha llegado hasta ahí por méritos propios, no me vengáis con favoritismos, porque ella se lo ha currado hasta el final con sus propios méritos. #MasterChef

Marta mimada toda la edición. Esto es así y se les ve el plumero.

Marta is the new Miri.#masterchef