Ana Guerra lo tiene claro: de momento no cantaría con Maluma, a pesar de que sea uno de los artistas con los que la gran mayoría de sus compañeros de la industria musical que se mueven en el ámbito de la música latina quieran hacerlo. Sin embargo, la canaria no está dispuesta por una razón feminista.

La exconcursante de Operación Triunfo 2017 —que presentó este jueves su nuevo single con Juan Magan, Ni la hora— acudió este lunes a Amigas y conocidas (TVE). Allí, la joven de 24 años conversó con Inés Ballester sobre la relación de su música con el feminismo.

Ballester hizo una comparación entre las letras de Ana Guerra —que canta "nadie me controla y aunque me lo pidas no te doy ni la hora"— y las del colombiano, y no dudó en preguntarle directamente: "Son canciones muy machistas. ¿Grabarías alguna con él?".

Ana Guerra defendió la libertad de expresión de Maluma, aunque no comparte el mensaje de sus temas. "Si Maluma decidiera caminar por otro sitio y dijera 'me voy a unir al movimiento feminista y lo quiero hacer con Ana Guerra, que es una persona que canta un estilo de música parecido al mío', bueno, ¿por qué no?", explicó la cantante.

Para dejarlo claro, la presentadora le planteó: "¿O sea, que si Maluma te llama mañana le dices que no?". Ana War fue tajante: "Sí".

Además, basó su decisión en "una cuestión de principios", porque ella los lleva "por delante", a lo que añadió que sabe que "es un grande de la música", pero ella jamás va a "denigrar ni a faltar al respeto a una mujer".

Respecto a la buena aceptación de los mensajes feministas de sus canciones a pesar de la actualidad de la calle, Ana Guerra opina que es bueno que se lancen y que van calando poco a poco.

Finalmente, en relación a la foto que publicó en Instagram ligera de ropa, la artista explicó que no lo hace como una forma de empoderamiento, sino porque se siente cómoda y le "da la gana", y porque le gusta la foto, desmintiendo que lo hiciera por ganar seguidores.