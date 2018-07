Así ridiculizarán a Trump en su visita a Londres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará Reino Unido esta semana. La ciudad de Londres prevé acoger al mandatario estadounidense con una gran protesta el viernes y con una gran sorpresa gigante.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha autorizado que un globo gigante de seis metros de altura sobrevuele el cielo de la ciudad durante la protesta. Pero no es un globo cualquiera. Se trata de una caracterización de Trump con forma de bebé en pañales con cara de berrinche.

"Tenemos una gran noticia: ¡El bebé Donald J. Trump volará!", ha asegurado la cuenta de Twitter @TrumpBabyUk.

HUGE news coming in: DONALD J TRUMP BABY WILL FLY! @SadiqKhan tried to play hard ball - in the end he had to make a Deal. No surprise - he's never won anything in his life! Sad - but True! London here I come! https://t.co/j3KCPimHI2 pic.twitter.com/oc2VKWKSN1