Ovación unánime a Casillas por lo que dice de Ronaldo en un tuit de despedida

El exportero del Real Madrid Iker Casillas ha publicado —en Twitter— una emotiva despedida del ya exdelantero blanco Cristiano Ronaldo, traspasado este martes a la Juventus de Turín por 100 millones de euros.

Casillas, quien abandonó la disciplina madridista hace tres años para fichar por el Oporto, ha reconocido que "las despedidas duelen, y más cuando se trata de un jugador así".

"Agradecerte aquello que hiciste por un club al que le hiciste ser más grande de lo que ya era", ha escrito el guardameta, quien ha felicitado a Ronaldo por su empeño de "¡querer ser el mejor y conseguirlo!".

El mensaje de Casillas, que tiene 17 'me gusta' en apenas tres horas, ha generado centenares de comentarios:

CAN WE PLEASE GO BACK IN TIME? 😭 💔 #AdiósLeyenda pic.twitter.com/BamXf3F5Rk