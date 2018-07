Trump fuerza una reunión extraordinaria de la OTAN con nuevos ataques a sus aliados

Los líderes de la OTAN han interrumpido este jueves su agenda durante la cumbre que celebran en Bruselas para volver a abordar el gasto en Defensa, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reiterara en una intervención la necesidad de que los aliados incrementen su presupuesto militar.

La sesión de trabajo con los líderes de Georgia y Ucrania fue suspendida por el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, para volver a tratar este asunto a nivel del Consejo del Atlántico Norte sin sus invitados ucraniano y georgiano, indicaron fuentes diplomáticas.

El reparto más justo de las cargas financieras y de responsabilidad que pide insistentemente Estados Unidos era un punto que figuraba en la agenda de la reunión este miércoles.

En cambio, el mandatario estadounidense ha aprovechado su turno de palabra durante la sesión de este jueves, según las fuentes, para insistir en que los aliados europeos y canadiense deben hacer más para alcanzar el 2% del PIB que se comprometieron a invertir en gasto militar en 2014, en un periodo de diez años.

Trump se dirigió en especial durante su intervención a la canciller alemana, Angela Merkel, para que aumente su presupuesto de Defensa, que la OTAN estima que se situará en el 1,24% de su PIB este año. También ha mencionado que otros países, y entre ellos ha aludido a España, deben hacer más.

España será el segundo país de la OTAN con un menor gasto militar durante 2018, pues destinará un 0,93% de su PIB, la misma cifra que Bélgica y solo superior a la de Luxemburgo, según las previsiones de la Alianza.

El mandatario estadounidense, que ha incrementado sus críticas a Alemania desde su llegada este miércoles a Bruselas, ha vuelto a afear este jueves que Berlín pague "miles de millones" a Rusia para comprarle energía, mientras que su país invierte "demasiado" para garantizar la seguridad del país europeo frente a Moscú.

"Los presidentes (estadounidenses) han intentado sin éxito durante años conseguir que Alemania y otros países ricos de la OTAN paguen más para su protección de Rusia", ha indicado Trump a través de su cuenta personal en Twitter.

Presidents have been trying unsuccessfully for years to get Germany and other rich NATO Nations to pay more toward their protection from Russia. They pay only a fraction of their cost. The U.S. pays tens of Billions of Dollars too much to subsidize Europe, and loses Big on Trade!