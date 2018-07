Bob Pop: "No he visto ningún partido de este Mundial"

Con ustedes, Bob Pop. Periodista, comunicador, escritor, estrella de la tele, tuitero de primera hora, ensayista... El chico lo tiene todo, menos afición por el fútbol. Mientras la mayoría lloraba la eliminación de España del Mundial de Rusia, él leía, escribía, pensaba y construía tuits. Puro ingenio.

Acaba de publicar Un miércoles de enero, un ensayo corto o monólogo largo —no llega a las cien páginas de extensión— en el que disecciona, analiza y opina sobre la prensa en un miércoles cualquiera de principios de 2018. Es capaz de reflexionar sobre la paridad informativa o fulminar las portadas de los diarios deportivos mientras pone frente al espejo cóncavo a las empresas de IBEX 35 a las que, sin chistar, sacamos de la crisis convencidos de que todo se debía a que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Bob Pop cuenta con un espacio propio en Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente, y una respuesta acertada para cada pregunta.

Miénteme y dime que has visto al menos un partido de fútbol del Mundial. ¿Cuál?

Me encantaría decirte que sí, pero no. No he visto ningún partido de este Mundial. Lo más cerca que he estado de eso es haber dormido la siesta con la derrota de España ante Rusia de fondo en la radio. Me desperté para los penaltis, que ya es más de lo que puede decir el portero de la Selección Española (¿De Gea, verdad?)

¿El Mundial de fútbol es el opio veraniego del pueblo?

Pues mira, depende. Yo creo que este año lo han petado más —incluso en la prensa deportiva— los niños tailandeses atrapaditos en la cueva. Y con un presupuesto de producción mucho menor.

¿Si España hubiera llegado a la final hubieras sacado la bandera al balcón?

NO. Imagina que la saco y se me aparece Marta Sánchez a cantarme el himno de España con su letra desde la calle. Qué miedo...

En tu último libro diseccionas periódicos de un día de enero. En los deportivos del próximo lunes, ¿quién crees que va a figurar como campeón del Mundial?

Espera que voy a mirar algún diario online para saber quiénes siguen con posibilidades de ganar (...) Francia, Croacia e Inglaterra. (...) Pues que gane Francia, ¿no?

Fútbol, Rusia, Putin y homofobia. ¿Tremendo combo, no?

Todo precioso. Como para entrar a vivir.