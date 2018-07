Críticas a Pablo Casado por un detalle en este comentario sobre Franco

Pablo Casado, candidato a presidir el PP en las primarias que concluyen este sábado, pasó anoche por el programa LaSexta Noche de LaSexta, donde el presentador, Iñaki López, le preguntó por el polémico vídeo contra el equipo de su rival, Sáenz de Santamaría, atribuido a su campaña; y sobre otros temas de la actualidad política.

Entre ellos, sobre la posible exhumación de los restos del dictador Franco y la esperada ilegalización de la Fundación Francisco Franco.

Un tema que Casado no quiso abordar y prefirió dejar al margen con el siguiente argumento:

"Yo ya he dicho muchas veces que creo que en España no hay que mirar a lo que pasó hace cien años o hace 50 años. Yo, evidentemente, no gastaría un euro en desenterrar a Franco pero tampoco un euro en volver a enterrarlo".