La denuncia de dos medallistas olímpicas españolas por lo que RyanAir ha hecho con su equipo de competir

Las deportistas españolas Susana Rodríguez Gacio y Paula García Godino han denunciado en redes sociales a RyanAir por el destrozo que ha causado en el tándem con el que compiten por todo el mundo.

Rodríguez Gacio, triatleta invidente que ha logrado cinco medallas en campeonatos del Mundo de su disciplina, y García Godino, su guía en las competiciones internacional, relatan que el vehículo ha quedado completamente destrozado e inservible, por lo que tendrán que adaptarse a uno nuevo a solo dos días del Campeonato de Europa de Paratriatlón Olímpico, que se disputará en Tartu (Estonia):

60€ por trayecto para q tratéis así l equipaje deportivo. @Ryanair_ES mi bicicleta solo ha podido ser dañada tras lanzarla desde 1 altura considerable y sólo así doblar el soporte de acero. Mañana con @TRIATLONSP viajo al Cto de Europa sin tándem (deporte paralimpico) y su bolsa pic.twitter.com/9dpPLTqiWl — Susana Rguez. Gacio (@SuRGAcio) 15 de julio de 2018

A las compañías aéreas se les va la pinza.El turno es xa @Ryanair_ES deja el tándem k.o xa Europeo del jueves: Cambio electrónico+ cable roto+cuadro aluminio torcido+maleta (estructura d acero) doblada. Como se pued ser tan animal. No abren incidencia Pido Rt porfavor INDIGNANTE pic.twitter.com/5h53bMOUQn — Paula García Godino (@Paulaggodino) 15 de julio de 2018

Las dos atletas aseguran que el destrozo sólo puede haber sido causado voluntariamente o lanzando la bicicleta tándem desde una altura considerable. Pero protestan también porque, al parecer, la compañía se ha negado a abrir una incidencia y a hacerse cargo de los daños.

Rodríguez Gacio y García Godino han contado que la primera sólo se dio cuenta del estado en que estaba su tándem al llegar a casa, circunstancia que la aerolínea estaría utilizando como excusa para lavarse las manos:

Pues el problema es que @SuRGAcio es invidente y hasta que no llegó a casa, con sus padres no pudieron darse cuenta d cómo estaba el tándem. Con esa política habrá que abrir incidencia sí o sí para evitar este tipo d disgustos al llegar a casa — Paula García Godino (@Paulaggodino) 17 de julio de 2018

El incidente no sólo es un disgusto grande para las dos competidoras, sino que puede suponerles un grave costo económico. "Ahora la tendré que mandar a República Checa por si el fabricante la puede reparar (...) La bolsa me cuesta unos 800 euros y la bici aún no lo sé, porque no sabemos si se podrá arreglar", ha contado Rodríguez Gacio a la página especializada DXTAdaptado.com.