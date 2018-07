Cierto. Yo soy asturiana con casa en aldea. También he bebido leche cruda. Peeeero el hecho de que no nos haya pasado nada no quiere decir en absoluto que sea lo más saludable ni que nuestra experiencia se pueda extrapolar al resto de población. No se debe consumir la leche cruda https://t.co/ZeIAQS78Sx