Las 10 reflexiones más sorprendentes de Pepe Rodríguez sobre religión

Pepe Rodríguez es uno de los rostros del mundo de la gastronomía más reconocidos gracias a la televisión. A pesar de que su restaurante El Bohío (Illescas, Toledo) tenga una estrella Michelín desde 1999, no fue hasta 2013 cuando empezó a presentar el talent culinario de TVE Masterchef que empezó a ser conocido para el gran público.

Desde entonces, ha hablado de cocina tradicional, de televisión y de recetas, pero nunca de religión. Este jueves, el diario ABC ha publicado una entrevista en el suplemento religioso Alfa y Omega en la que habla abiertamente de la fe católica que practica. Hemos recopilado las 10 reflexiones más potentes del chef sobre la religión.

La fe se tiene o no se tiene, se vive o no se vive, se lleva o no se lleva"