Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu registran la comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos

Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu han registrado este lunes en el Congreso la petición de creación de una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades cometidas por el rey Juan Carlos I a juzgar por las revelaciones realizadas por Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

En unas conversaciones grabadas por el comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, la amiga del exjefe del Estado revelaba que éste tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones.

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, lanzó la idea de esta investigación parlamentaria el pasado día 12 y el mismo día el diputado de Podemos Rafael Mayoral y el de En Comu Joan Mena invitaron al resto de grupos a sumarse a la iniciativa para que naciera con el mayor respaldo posible.

Las comisiones de investigación las pueden solicitar dos grupos parlamentarios o 70 diputados, una cifra que Unidos Podemos no alcanza en solitario porque tiene 67 escaños. Enseguida adelantaron su disposición a firmar la petición PDeCAT, Compromís y EH Bildu y, días después sumó ERC, con lo que la iniciativa nace con el respaldo de 90 diputados.

La mesa, primer filtro

Una vez que ha sido registrada tendrá que ser calificada por la Mesa del Congreso y, si pasa el filtro, será la Junta de Portavoces la que ponga fecha a su debate en el Pleno.

La semana pasada, PP y PSOE unieron sus fuerzas en el órgano de gobierno de la Cámara para frenar el intento de Unidos Podemos de que la ministra de Haciendo, María Jesús Montero compareciera para explicar si pensaba abrir una investigación sobre las posibles irregularidades fiscales de don Juan Carlos.

Esta decisión, ante la que Ciudadanos se abstuvo, se justificó, siguiendo el criterio de los servicios jurídicos del Congreso, en que la Constitución establece en su artículo 53.6 que "la persona del Rey es inviolable" y, por tanto, "no está sujeta a responsabilidad".

Además, se aludió para justificarla al carácter "reservado" de "los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley General Tributaria.

No al "filibusterismo parlamentario"

El diputado de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, ha tildado de "absurda" esa decisión de la Mesa del Congreso porque, a su juicio, la inviolabilidad de Juan Carlos I afectaría, en todo caso, a sus actividades previas a su abdicación en junio de 2014, como demuestra el hecho de que entonces se cambió la ley para aforarle y que sólo pueda ser juzgado por el Tribunal Supremo.

En este contexto, ha añadido que, según las informaciones conocidas estos días, el exjefe del Estado podría haber mantenido patrimonio sin declarar en el extranjero tras dejar el trono.

Así, Mayoral confía en que el órgano de gobierno de la Cámara no caiga de nuevo en el "filibusterismo parlamentario" para "privar a la ciudadanía" de explicaciones que considera imprescindibles ante un asunto "tan grave". "La petición cuenta con todos los elementos reglamentarios para ser discutida en el Pleno y no entenderíamos que se pudiera producir un veto", ha dicho.

Hablamos de la utilización de una institución del Estado para enriquecimiento ilícito, elusión o evasión fiscal. Eso no permite utilizar la política del avestruz, hay que superar las mordazas y las leyes del silencio porque la gente tiene derecho a saber Rafael Mayoral, Podemos

¿A debate en septiembre?

Mayoral ha comparecido en rueda de prensa para presentar la iniciativa junto al diputado de Compromís, Joan Baldoví, y el senador de ERC, Joan Margall, quienes han insistido en invitar al resto de partidos a sumarse a la iniciativa.

Precisamente en aras de lograr el consenso en torno a la misma, los firmantes no consideran urgente que se debata este verano en el Pleno. Por eso no han solicitado reunir a la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, como los meses de julio y agosto, donde podrían forzar un primer debate al respecto.

"No es una cuestión de prisas, sino de importancia, de que reflexionen y se pueda llegar a un acuerdo. Hablamos de la utilización de una institución del Estado para enriquecimiento ilícito, elusión o evasión fiscal. Eso no permite utilizar la política del avestruz, hay que superar las mordazas y las leyes del silencio porque la gente tiene derecho a saber", ha insistido el dirigente morado.

En la misma línea, Baldoví ha recalcado que los partidos "monárquicos" deberían apoyar esta investigación con "entusiasmo y vehemencia" para contribuir así a disipar "cualquier sombra de duda" sobre la actuación de la Corona.

Han pasado 40 años desde la Transición y los ciudadanos demandan que todo el que esté cobrando un sueldo de todos sea transparente Joan Baldoví, Compromís

"Han pasado 40 años desde la Transición y los ciudadanos demandan que todo el que esté cobrando un sueldo de todos sea transparente", ha argumentado, recordando la reforma legislativa registrada su formación para obligar al Rey y el resto de la Familia Real a hacer una declaración de bienes y actividades similar a las que tienen que publicar los parlamentarios.

"Ya está bien de tanta opacidad relativa a la Casa Real", ha apuntado, por su parte del senador de ERC Joan Margall quien ha insistido en que los ciudadanos quieren saber si Juan Carlos I hacía de "comercial de las empresas del Ibex 35" y si se benefició de la amnistía fiscal.

Desde que Unidos Podemos reclamó la apertura de la investigación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rehusado pronunciarse expresamente sobre la misma y se ha remitido a las explicaciones que dará este miércoles en el Congreso el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.