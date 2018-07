La profunda y aplaudida reflexión de Kiko Rivera sobre la autenticidad de las personas

Kiko Rivera continúa su proceso de recuperación en familia, después de que anunciara que se retiraba de los escenarios por una depresión. El DJ mantiene informados a sus seguidores sobre su estado, y de vez en cuando aprovecha para lanzar mensajes o para reflexionar.

En esta ocasión, el hijo de Isabel Pantoja ha compartido una foto en la que aparece sentado frente a la piscina, en bañador. En la imagen se puede apreciar el cambio físico que ha experimentado desde que se sometió a una operación de banda gástrica. El sevillano ha aprovechado la publicación para compartir una profunda reflexión sobre la autenticidad de las personas:

"No hay cirugía plástica para la dignidad ni liposucción que elimine la vergüenza. No hay botox que esconda la deshonra, ni marca de ropa que cubra el descaro. No hay doctorados o títulos que concedan la honorabilidad cuando esta no es demostrada. Al final no hay cuenta de banco suficientemente grande que suplante la transparencia de la mirada y la honestidad de las palabras", ha escrito junto al hashtag #newlife.

La mayoría de los comentarios han aplaudido la reflexión de Rivera Pantoja, le han enviado ánimo y han destacado su buen aspecto físico. Su prima Anabel Pantoja se ha unido a ellos: "¡Modelo!".