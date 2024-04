Manu Tenorio vuelve a hablar de 'Zorra' y provoca un revuelo tremendo a pocos días de Eurovisión

El cantante Manu Tenorio ha dejado claro en varias ocasiones que la canción que representará a España en el Festival de Eurovisión, Zorra, de Nebulossa, no le agrada, pero, en las últimas horas, ha dedicado unas palabras al tema que han causado un gran revuelo.

Hace unos meses publicó un mensaje en la red social X en el que fue muy crítico con la canción. "Zorra': cuando ya en este caos social en el que vivimos, toca techo cuando lo soez sustituye a la lírica, a la poesía, a la belleza…", aseguró.

Pero, en declaraciones a Europa Press, el que fuera concursante de Operación Triunfo ha sido aún más crítico, provocando cientos de comentarios en cuestión de horas.

"Es que la verdad es que me parece una canción que, si es reivindicativa me parece muy bien, pero que vaya a un festival de canción de autor... Ese festival también lo ven muchos niños", ha indicado.

Manu Tenorio ha defendido que "mi hijo no va a ver el festival este año". "Porque no me parece, ni mucho menos. Y la verdad es que, de verdad, con todo mi respeto, pero en un equipo de fútbol tú no puedes tener a futbolistas que no corran", ha añadido.

"Entonces, tú en un festival de la canción no puedes llevar a gente que desafina. Y eso no es una cuestión de gusto. Yo soy más del estilo de una Pastora Soler. Es mi gusto y los gustos son como las narices, cada uno tenemos la nuestra", ha sentenciado.