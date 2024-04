El reto que sus amigos le imponen hacer antes de casarse es simplemente BRU-TAL

Amistades que valen oro. El usuario Manu Vargas se va a casar y sus amigos, que han representado el arte malagueño a la perfección, le han impuesto varios retos antes de celebrar su gran día, que no será el único que recordará para toda la vida.

Lo ha publicado en su cuenta de TikTok (@manuvargassz_) y a la gente le ha maravillado. Antes de casarse le han hecho colocarse en una calle con un vestido de flamenco y, flauta en mano, hacer sonar la banda sonora de la conocida película Titanic.

Pero aquello no quedaba ahí: el verdadero reto, tal y como señalaba el propio novio en un cartel, era el de conseguir 20 euros y no podía PARAR de tocar la flauta en ninguna circunstancia hasta conseguirlos.

El vídeo ha alcanzado más de 230.000 visualizaciones y casi 4.000 'me gusta'. Poco ha tardado el usuario en captar la atención de la gente que paseaba por las calles de málaga. "Los malagueños pagan la boda", ha expresado con sarcasmo.

Otro de los retos como "despedida de soltero" fue acudir a un partido entre el Málaga C.F y el Real Murcia disfrazado, literalmente, de pimiento. Momentos que sin duda se llevará, para bien, el recuerdo antes de la boda.