Quim Torra declara que Felipe VI "ya no es el rey de los catalanes"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha soltado la melena en una entrevista con la agencia de noticias catalana, la ACN, y ha sentenciado que Felipe VI "ya no es el rey de los catalanes".

Torra ha dicho que quería enviar un mensaje "muy claro" al monarca, cuyas actuaciones hacia Cataluña ha repasado desde octubre de 2017, tras la celebración del referéndum independentista.

Como conclusión ha sacado que "nunca es tarde para pedir perdón" a los catalanes. Torra se muestra escéptico hacia Felipe VI aunque ahora se muestra abierto al diálogo.

"Me parece muy bien que pretenda hacer este gesto, aunque veremos en qué se acaba concretando, pero tenemos muy clara nuestra posición sobre el Rey", ha asegurado, recordando que su Govern seguirá sin invitar al rey a sus eventos ni asistirá a los que invite la Casa Real.

