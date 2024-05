Alec Baldwin, tras casi 40 años abstemio: "La cocaína era como el café"

Will Heath/NBC via Getty Images

"No hablo mucho de esto", ha afirmado el actor estadounidense Alec Baldwin en el podcast Our Way with Paul Anka and Skip Bronson. "Lo hago de vez en cuando, cuando tiene sentido", ha apostillado. Se refiere a su consumo de alcohol, del que lleva alejado desde el 23 de febrero de 1985, ha relatado.

El actor, conocido por sus papeles en Beetlejuice o Rust, ha contado que fue precisamente ese día en el que decidió hacerse abstemio. Baldwin, en unas declaraciones al ya citado podcast que ha recogido la revista People, ha explicado que en 1983 se trasladó de su natal Nueva York a Los Ángeles.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Tuve un problema candente todos los días durante dos años. Creo que esnifé una raya de cocaína desde aquí a Saturno", ha reconocido. "Por aquel entonces, la cocaína era como el café: todo el mundo la consumía todo el día", ha proseguido narrando el actor.

Y, aunque, según ha contado, terminó dejando las drogas, lo que aumentó fue su consumo de alcohol. "Te dicen que va a pasar y así sucedió. Empecé a beber", ha indicado.

En la reciente entrevista no ha llegado a detallar qué fue lo que lo terminó empujando a dejar ambas sustancias. Sin embargo, sí que ha explicado en entrevistas anteriores que a los 20 años sufrió una sobredosis, tal y como recoge People.

En cualquier caso, a día de hoy, ha reconocido en Our Way with Paul Anka and Skip Bronson, que no extraña las drogas "en absoluto". "Pero sí la bebida, me gusta beber", ha concluido.