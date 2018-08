El líder opositor de Zimbabue pone en duda los resultados de las elecciones presidenciales

Ya se conocen los resultados exactos de las elecciones presidenciales celebradas en Zimbabue el pasado lunes. Emmerson Mnangagwa se presenta como ganador, ya que se habría hecho con el 50,8% de los votos.

Pero el principal líder opositor de Zimbabue, Nelson Chamisa, líder del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), ha asegurado que los resultados que dan la victoria al actual mandatario, Mnangagwa, son "falsos" y "no están verificados".

"Pensaba que la fuerza de la voluntad prevalecería sobre la voluntad de la fuerza", ha afirmado Chamisa, en aparente alusión al control que habría ejercido la actual élite política y militar sobre los resultados de los últimos comicios.

Según los datos divulgados por la Comisión Electoral (ZEC), Mnangagwa ha obtenido el 50,8% del total, frente al 44,3% logrado por su principal rival. El ZANU-PF, partido liderado hasta el año pasado por Robert Mugabe, consolidaría así su poder.

Chamisa ha considerado un "escándalo'" que la Comisión Electoral divulgue resultados "falsos y no verificados". En este sentido, ha asegurado que se ha denegado a su partido la posibilidad de tener acceso a los datos antes de ser anunciados.

"La ZEC debe dibulgar resultados adecuados y verificados, respaldados por los partidos. El nivel de opacidad, fata de verdad, deterioro moral y déficit de valores es desconcertante" ha advertido Chamisa en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Mnangagwa ha afirmado también en redes sociales que se siente "honrado" de ser elegido presidente y ha llamado a la unidad tras "estar divididos en las urnas". "Este es un nuevo comienzo. ¡Unimos las manos, en paz, unidad y amor, y juntos construimos una nueva Zimbabue para todos!", ha señalado.

