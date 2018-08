Robert Redford se retira de la gran pantalla

Adiós a una leyenda del cine. Robert Redford abandona la gran pantalla. El actor ha anunciado su punto final en una entrevista concedida a Entertainment Weekly, en la que ha asegurado que Old Man and the Gun es su última película como actor: "He llegado a la conclusión de que este es el fin para mí, en términos de actuación. Voy a jubilarme después de esta película porque he estado ejerciendo mi trabajo desde que tenía 21 años. Creo que es suficiente".

Seguramente para muchos que han seguido la estela de Redford nunca será suficiente, aunque él tiene claro que debe decir adiós con "algo que es muy optimista y positivo", es decir, con este último trabajo a las órdenes de David Lowery. Quizás por eso ha decido que el momento era ahora y no en 2016, cuando también dijo que se jubilaba.

El estadounidense de 81 años ya celebró hace diez sus bodas de oro en la industria del cine, en la que ha trabajado durante sesenta años. En ella ha sido espía, periodista, cazador y hasta susurrador de caballos. Por eso, ha tenido tiempo de sobra para que la Academia haya sabido valorar su carrera con el Oscar Honorífico en 2001 y con el galardón de Mejor Director por Gente Corriente. En España incluso se llegó a poner en marcha una iniciativa ciudadana para que le concedieran el Princesa de Asturias de las Artes.

Después de una vida dedicada a la interpretación, todo apunta a que se jubilará por todo lo alto. Old Man and the Gun —que se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Toronto— contará la historia real de un criminal que logró fugarse de la cárcel en los setenta y que con casi 80 años decidió volver a su vida como atracador. Entonces, convirtió sus golpes en un rompecabezas para las autoridades. "Un maravilloso personaje para interpretar en este punto de mi vida", ha apuntado el protagonista de Íntimo y personal. Aunque, sin duda, el gran golpe lo ha dado Redford con su retirada.