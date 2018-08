Un alcalde del PP pide "deportaciones masivas" para evitar el fin del mundo occidental

El vicepresidente de la Diputación de Alicante, diputado de Hacienda y alcalde de Busot, el popular Alejandro Morant, ha reclamado mano dura contra la inmigración ilegal. Eso pasa, desde su punto de vista, por aplicar "un plan de deportaciones masivas". "Esto no es inmigración, es una invasión silenciosa que acabará con el mundo occidental, convirtiéndolo al Islam". Para evitarlo, reclama "cerrar las fronteras" y conceder "autoridad a jueces y policía, como en EEUU".

El alcalde expuso su filosofía en un mensaje en la red social Facebook que colgó este domingo y borró posteriormente. El texto detallaba aún más su ideología: por ejemplo, la "eliminación de ayudas y privilegios" y la no concesión de la nacionalidad a los bebés nacidos en España.

Pese a borrar el mensaje, el vicepresidente provincial ha mantenido su postura a primera hora de este lunes. "Mi reacción es después de ver un video donde aparecen imágenes con inmigrantes ilegales que están campando a sus anchas por nuestras calles atacando a personas, coches y comercios", ha señalado a Europa Press.

"La inmigración tiene que ser regulada, como ocurre en el 80% de los países del mundo", ha proseguido para defender que reclama una regulación para la inmigración mediante contratos de trabajo y aplicando la Justicia para los que "entran delinquiendo como es saltar la valla" y "atacan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

"Pienso y digo lo que oigo en los bares, en el polideportivo, en la plaza del pueblo, en la cafetería, en el colegio: que debe haber un control más riguroso del tránsito de personas", ha insistido.

Asegura que hay una "persecución" en su contra

A su juicio, el mensaje publicado, que retiró horas después, provocó una reacción "exagerada". "Esto lo escribe cualquier otro y no tiene ninguna repercusión; cuando escribe Alejandro Morant hay un plus de persecución y de coartar mi derecho a la libertad de expresión", ha aseverado y ha precisado que no habla "en nombre del PP" ni "en nombre de nadie". "Hablo en nombre de Alejando Morant", ha insistido.

"Es hora de a la inmigración ponerle coto, no puede tener las puertas abiertas y que venga todo el mundo; es mi opinión, no soy racista ni nada", ha indicado. Rtiró el mensaje porque tenía una cita familiar y, ante la llegada de mensajes, "no tenía por qué estar pendiente del mensaje y lo quité y mañana ya veremos".

Ese "ya veremos" se ha traducido en un mensaje en Twitter este lunes por la tarde en el que pide perdón por lo escrito:

Señora Perez, vaya por delante mis disculpas, mi reacción fue en caliente tras visualizar un vídeo que circulaba por las redes. No pensé ni lo que escribía. Lamento lo sucedido y pido disculpas a quien se haya podido ofender. — Alejandro Morant (@alexmorant) August 6, 2018

Podem y Ciudadanos han tachado al vicepresidente de "populista", "xenófobo" y emitir mensajes "miserables". Podem han exigido su dimisión "inmediata o su cese por parte de Isabel Bonig como máxima dirigente del PP valenciano". Para la formación morada, las declaraciones de Morant "no tienen cabida en democracia", según ha manifestado la diputada nacional por Alicante, Rita Bosaho.

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Alicante, Yaneth Giraldo, y portavoz provincial, ha calificado de "intolerables" las apreciaciones de Morant porque "parece evidente que desde que Pablo Casado ha tomado las riendas del partido, el PP se ha escorado hacia la extrema derecha".

La dirección provincial del PP en Alicante ha rechazado las declaraciones. "Decimos sí a la solidaridad, al orden, a la defensa de nuestras fronteras, y al apoyo de la Policía y a la Guardia Civil".