Un incendio descubre un mensaje oculto desde la Segunda Guerra Mundial

Un incendio al este de Irlanda, concretamente en Bray Head, ha hecho florecer un mensaje que permanecía en secreto desde la Segunda Guerra Mundial.

Lo que se puede ver son las letras EIRE08 construido con piedras. El Cuerpo Aéreo Irlandés ha desvelado que estas letras construidas por el Coast Watchinch Service en el verano de 1944 servían para advertir a los aviones de la Segunda Guerra Mundial de que estaban sobrevolando un país neutral.

Se construyeron 83 mensajes de este tipo en las costas irlandesas para las que se usaron más de 150 toneladas de piedras.

El número que acompaña a la palabra EIRE tiene que ver con Estados Unidos, que pidió que se añadiera el puesto de vigilancia más cercano al mensaje y así ayudar a los pilotos del país a volar por el Atlántico.

Fires on Bray Head expose amazing World War 2 landmarks. The fires exposed the old Eire 8 sign,which is in reasonable condition. Photos courtesy of the Garda Air Support Unit, which is a mixed unit operated by Air Corps Pilots and Garda specialists. @gardainfo @opwireland pic.twitter.com/4vvg3HIjQv