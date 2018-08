De nuevo, una palabra vasca ha aparecido por primera vez escrita en The New York Times, sin embargo no lo ha hecho correctamente: el artículo habla de una bebida que mezcla cola y vino tinto, pero se refiere a ella como 'calimotxo'.

El periódico ha publicado un reportaje en su sección de viajes sobre Boise, la capital de Idaho (Estados Unidos), el estado que concentra el mayor foco de cultura vasca del país norteamericano. 36 horas en Boise explica que "la cultura es una parte esencial en Boise, donde los niños pueden ir a clases de baile vasco y los adultos pueden beber calimotxo, una mezcla de vino tinto y cola".

Este término ha sido recogido por la cuenta robot de Twitter del diario (@NYT_first_said), que se dedica exclusivamente a destacar las palabras que se mencionan por primera vez en la publicación, y algunos usuarios no han tardado en corregirle: "No jodamos, Kalimotxo".

calimotxo — New New York Times (@NYT_first_said) 9 de agosto de 2018

De momento, todas las respuestas al tuit están dirigidas a explicar cómo se escribe realmente la palabra vasca.

La cuenta de Twitter New New York Times ya despertó una oleada de comentarios en España cuando hizo lo propio con el famoso "aprovechategui" de Rajoy, un momento "maravilloso", como se destacó en las redes.