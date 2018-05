Sorpresa por lo que ha pasado cuando 'The New York Times' se ha referido al "aprovechategui" de Rajoy

"Creo que esto no le da un voto. Esto le puede hacer perder votos y hacer que mucha gente no le tome en serio. Porque ve que está usted de aprovechategui en un tema importante". Esta palabra (que sí, que existe) usada por Rajoy en el Congreso de los Diputados este jueves para criticar a Rivera, ha sido recogida por la mayoría de los medios de comunicación españoles.

Pero también alguno internacional, como The New York Times, cuyo corresponsal en España, Raphael Minder, recogió el término empleado por el presidente del Gobierno para reprochar al líder de Ciudadanos sus críticas al Ejecutivo "en temas de Estado".

"El señor Rajoy respondió acusando a Rivera de ser un "aprovechategui", un término inusual de origen vasco que significa freeloader" (un gorrón), escribió Minder.

Hasta aquí, todo normal. Sin embargo, en Twitter ha sorprendido la aparición de este tuit publicado por la cuenta @NYT_first_said.

¿Por qué aparece sólo la palabra escrita por Rajoy? Porque, como explica @JaviSkan, se trata de una cuenta robot que publica los términos que se escriben en The New York Times por primera vez.

Una cuenta a la que responde esta otra, que se trata de añadirle contexto al vocablo enlazando la noticia:

"Rivera of being an " aprovechategui," an unusual term of Basque origin th..." occurred in: https://t.co/A0lsI5bKCs