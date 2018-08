La sorprendente imagen que captó un conductor en una gasolinera de Extremadura

Echar gasolina es una actividad cotidiana para muchos conductores que, sin embargo, no está exenta de peligros.

Porque uno se puede entretener con lo que sea, despistarse, pensar que todo va bien y... Liarla pardísima, como el protagonista de esta fotografía compartida en Twitter por el usuario @juanluismora_es.

La estampa tuvo lugar en Llerena (Badajoz, Extremadura), donde vemos a un empleado de la gasolinera no dar crédito ante lo que acaba de hacer un conductor con su vehículo.

Para quien no lo haya visto bien, el hombre arrancó su coche con la manguera enganchada al depósito y, del tirón, echó abajo uno de los surtidores, arrastrándolo unos metros.

Lo mejor de la imagen: la actitud del conductor, pidiendo explicaciones al empleado de la gasolinera.

Algo que muchos no han entendido:

no entiendo la actitud del conductor ¿sorpresa de qué? — Miguel Nicolás (@MiguelNicolasOs) 9 de agosto de 2018

Tiempo en boxes: 8,52 segundos. — Chio (@vomitandodentro) 8 de agosto de 2018

-Pero paisano, Cómo has "arrancao" si no te había "desenmanguerao" aún?

-Pero paisano, Cómo no me habías "desenmanguerao"? No veías que ya había "arrancao"? — Salva Asenjo (@salvasenjo) 9 de agosto de 2018

Curioso que dos personas viendo la situación desde diferentes puntos de vista, hayan adoptado la misma postura ;) — Félix Cisneros (@Suco_75) 8 de agosto de 2018

- Que pasa? Que no me puedo llevar el surtidor a casa?



- Pues no Fulgencio. — ekel (@Ek3l) 9 de agosto de 2018

El de rojo es mecánico de Fernando Alonso — Combo Mortal (@ComboMortal) 9 de agosto de 2018

- Pero que ha pachao!!!

+ No che, ka pachao!!! — 🐨KoalaRabioso🐨 (@Koala_Rabioso_) 9 de agosto de 2018