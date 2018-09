Tsipras advierte de que las elecciones europeas serán una "lucha" contra "el neoliberalismo y la extrema derecha"

El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, ha advertido este martes en el Parlamento Europeo de que las próximas elecciones europeas, que se celebrarán a finales de mayo de 2019, serán una "lucha" de valores y principios, así como el momento para combatir "el neoliberalismo y la extrema derecha", por lo que ha pedido que todas las fuerzas democráticas estén "en el mismo lado de la historia".

Vincent Kessler / Reuters

"Las elecciones europeas no van a ser sólo una cita con las urnas, van a ser una lucha de valores políticos y principios, el momento de derrotar al neoliberalismo y la extrema derecha en Europa", ha expresado el político heleno en su discurso en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia).

"En esta lucha, todas las fuerzas progresistas y demócratas tienen el deber de encontrarse en el mismo lado de la historia y no permitir que Europa vuelva a su pasado", ha añadido.

Una "crisis estructural"

El dirigente izquierdista, que ha sido el noveno primer ministro debatir con los eurodiputados sobre el futuro del proyecto europeo, ha señalado que la UE sufre una "crisis estructural" y ha alertado de que "regalará terreno al extremismo" si se fracasa en dar una respuesta "democrática y eficaz" a las "amenazas actuales".

Vincent Kessler / Reuters

"Me dirijo a todo el abanico político (...) Tienen que cambiar esta retórica, no deben dar alas a las posiciones sensacionalistas y de extrema derecha. Tienen que frenar el crecimiento de la extrema derecha en Europa porque si no alcanzarán porcentajes preocupantes. Es necesario atajarlo y para ello tenemos que volver a los valores fundacionales de la UE: cohesión social, solidaridad y bienestar social", ha manifestado.

"Más tecnócrata y nacionalista"

En su opinión, la UE se ha convertido en los últimos años en "más tecnócrata y nacionalista" a través de acuerdos a "puerta cerrada" y "a espaldas de los ciudadanos". "La gestión de la crisis económica ha aumentado las desigualdades sociales entre los Estados miembros y dentro de ellos. Han crecido la pobreza, la inseguridad y el miedo. La gestión neoliberal de la crisis es la que realmente alimenta el monstruo del populismo y de la extrema derecha", ha indicado.

El primer ministro griego ha aprovechado entonces para reclamar que la "idea europea" no se "diluya" y ha defendido que "la única manera de salvar la UE es avanzar con grandes pasos de democracia, transparencia y justicia". "Debemos apoyar la perspectiva de una Europa mejor, con soluciones europeas a las amenazas europeas", ha dicho.

Así, ha abogado por acordar un sistema común de asilo, por responder al cambio climático, por avanzar en la reforma democrática de la eurozona. También ha instado a crear un nuevo "pacto social para el bienestar" de la sociedad europea, así como a profundizar el proyecto europeo con "instituciones más fuertes".

Grecia no repetirá los errores del pasado

En este contexto, Tsipras ha recordado que la última vez que acudió a la Eurocámara, en plena crisis helena, su país "se encontraba en una gran tormenta" y estaba "al borde de la quiebra", mientras que Grecia es ahora "un país distinto". "Hemos sido fuente de la crisis y ahora nos hemos convertido en parte de la solución para Europa", ha reivindicado semanas después de que Atenas abandonase finalmente los ocho años de rescates económicos.

En cualquier caso, el político de Syriza ha garantizado que el fin del programa de asistencia "no implica que el país vuelva al pasado". "Todo lo contrario: estamos decididos a no repetir los errores que nos llevaron a esta crisis', ha afirmado, para después explicar que es el momento de 'ir corrigiendo injusticias y ofrecer nuevas perspectivas al pueblo griego".

Vincent Kessler / Reuters

Tsipras ha asegurado que su Gobierno seguirá con los "esfuerzos de reformas" y buscará modernizar la Justicia y la administración helenas, profundizar las reformas constitucionales y "seguir siempre en la senda del equilibrio presupuestario" dando prioridad al crecimiento y la protección del empleo.

Según ha destacado, Grecia y la sociedad griega "han demostrado en estos años cuánto creen en la unificación europea" puesto que "han insistido en la tradición europea de su país incluso en aquellos momentos en los que los europeos y Europa han criticado al pueblo griego".

"(Grecia) ha superado la crisis económica, ha soportado en sus hombres con dignidad esta enorme crisis de refugiados y hemos mostrado una política exterior que nos lleva a la cooperación y estabilidad en la región de los Balcanes y del Mediterráneo Suroriental, tradicionalmente inestable", ha expresado.