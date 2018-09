Una histórica llamada de Isabel Pantoja a Sálvame en pleno directo para hablar sobre la entrada de su hija en la casa de Gran Hermano VIP 6 ha puesto patas arriba a todo Telecinco.

La intervención telefónica de más de una hora dio para reavivar el conflicto que Pantoja mantiene desde hace años con Dulce, la niñera de los hijos de la tonadillera que ahora vive y trabaja para Chabelita.

Este sábado, la tertulia del corazón de Viva la Vida se ha centrado en el contenido de esa llamada.

Mientras que Luis Rollán, periodista del corazón y amigo íntimo de la cantante, opinaba que Dulce se había extralimitado en sus funciones como empleada de hogar y que había asumido un rol de madre que no le correspondía, Diego Arrabal le preguntaba: "Cuando esa madre estaba actuando y se pasaba seis o siete meses fuera de su casa, ¿quién cuidaba a esa niña?".

El comentario no ha gustado nada a la presentadora, Toñi Moreno, que le ha cortado levantando la voz: "No, no, no... ¡Diego! No, eso que acabas de decir es un comentario machista. Esa mujer estaba trabajando y tenía una persona de confianza, así que no puedes justificarlo de esa manera".