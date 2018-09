Un adolescente de 15 años muere al caer en un conducto de aire por hacerse un selfie

Un adolescente de 15 años murió la noche del sábado al intentar hacerse un selfie de grupo con sus amigos en la azotea de un centro comercial en la ciudad de Milán, al norte de Italia. El joven cayó en el interior de un conducto de ventilación al intentar mejorar el encuadre de la foto.

Según han informado este domingo los medios italianos, el suceso tuvo lugar hacia las 22.00 horas del sábado, cuando el muchacho se encontraba con unos amigos en el centro comercial de Sesto San Giovanni, un barrio periférico de Milán.

Drammatico soccorso nella notte a #SestoSanGiovanni (MI). Intervenuti per un quindicenne caduto nella condotta di aerazione di un centro commerciale, i #vigilidelfuoco hanno lavorato per ore per riuscire a recuperarlo. Da notizie assunte, il ragazzo è poi deceduto in ospedale pic.twitter.com/PSlOoN2H7C