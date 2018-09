Estupefacción en los Emmys: Penélope Cruz viste de Chanel como nominada por encarnar a Donnatella Versace

Ha sido el gran debut de Penélope Cruz en los Emmy. La actriz española ha desfilado por primera vez por la alfombra roja del Teatro Microsoft de Los Ángeles (EEUU) y lo ha hecho en calidad de nominada.

Pero lo que todo elmundo comenta es su elección de vestuario. Porque, aunque aspira a llevarse el galardón a mejor actriz de reparto en una miniserie por encarnar a Donatella Versace en El asesinato de Gianni Versace, ha aparecido en la alfombra roja de... Chanel.

Todd Williamson/NBC via Getty Images

La intérprete, que ya se paseó con diseños de la casa italiana durante la promoción de la serie, había elegido a este diseñador cuando en 2007 acudió a los Oscar nominada por Volver y lo hizo también en la última gala de los Goya. ¿Qué habrá pasado?

Según Vanitatis, desde que se convirtió en embajadora de Chanel hace unos meses, prácticamente no ha vestido de otra firma. Salvo unos días atrás durante la presentación de la campaña 'Write her future' de Lancôme, que llevó una creación de Juan Vidal. Osea, que prohibido en contrato no está...

Todd Williamson/NBC via Getty Images

Las redes sociales se han llenado de comentarios sobre la extraña elección de la actriz para acudir precisamente a esta gala.