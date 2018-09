"Nos estamos comiendo la mierda de Aznar". Con esta frase ha recordado el diputado socialista Rafael Simancas al expresidente del Gobierno José María Aznar lo que, a su juicio, han sido las anteriores comparecencias de dirigentes populares en la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP.

Y precisamente en el marco de esta Comisión, y catorce años después de abandonar el Palacio de la Moncloa, Aznar ha comenzado su exposición afirmando que siempre se ha mostrado tajante contra la corrupción, y que decir que el PP tiene un problema generalizado de corrupción "es exagerado": "El PP no es un partido corrupto y estoy muy orgulloso de su hoja de servicios".

¿Perdón? ¿Qué perdón?

"Yo no tengo que pedir perdón por nada", ha afirmado rotundo Aznar, tras explicar que nunca ha sido imputado ni llamado a declarar por un juez, tras cargar constantemente contra el PSOE como herramienta de autodefensa y tras reducir la trama Gürtel a "dos sentencias puntuales en un par de municipios de Madrid".

Preguntado por Simancas sobre Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, Aznar ha negado que lo conociera o que lo contratara: "Siento decepcionarle y que le responda tan rápido", ha contestado el expresidente.

"Pero Correa estaba en algún evento familiar suyo", ha recordado Simancas, en referencia a la boda de la hija del expresidente en El Escorial, en septiembre de 2002, donde "había muchos delincuentes por metro cuadrado".

EFE

En referencia a la 'caja b' del PP, que una sentencia judicial sitúa en el tiempo al menos "desde 1989", Aznar ha afirmado que "participe a título lucrativo" es que no se conoce la existencia del delito: "Son aseveraciones no vinculantes desde el punto de vista jurídico", ha argumentado Aznar.

"Pero está acreditada por la justicia esa caja 'b'", ha defendido Simancas, quien ha recordado también que "los papeles de Bárcenas gozan de credibilidad" y que la sentencia demuestra que "don José María Aznar, J.M., tuvo mucha importancia en esa caja 'b'".

"Muchas gracias por la familiaridad de su pregunta, pero sobre los papeles de Bárcenas contestará el señor Bárcenas y mientras no se demuestre su existencia yo afirmo que no hubo caja 'b'... otra cosa es que algunas personas no hayan sido respetuosos con la legalidad". "No existe ni una sola prueba en la sentencia sobre la caja 'b'", ha afirmado tajante.

Sobre los presuntos sobresueldos en el PP, Aznar ha asegurado que sólo recibió remuneraciones como presidente del Gobierno y como presidente del PP: "No he recibido ni un solo ingreso más", ha defendido el expresidente, quien ha reconocido, por contra, que sí pudo haber ayudado a personas que estaban sufriendo "el terrorismo".

Aznar, quien ha aprovechado su comparecencia para afirmar que "España no participó en la Guerra de Irak", ha asegurado que el hecho de que Simancas no haya ganado las elecciones en Madrid no es culpa suya (en referencia al tamayazo): "Su intervención son todo descalificaciones", ha exclamado Aznar, quien le ha pedido a Simancas que se reinvente, que "supere sus frustraciones" y que sus problemas son suyos.

EFE

"Tres mentiras"

"Usted envió 2.600 soldados a Irak, usted a dicho que no tiene que pedir perdón a nadie (mientras muestra su camiseta de José Couso) y usted se ha solidarizado contra Zaplana, y yo contra los exiliados políticos y mis compañeros presos". Así ha comenzado su intervención el diputado de ERC Gabriel Rufián, quien ha continuado con una tajante cuestión: "¿Tiene usted vergüenza?".

"Verá usted, señor diputado", ha comenzado Aznar su respuesta, quien ha tenido que soportar cómo Rufián le ha cortado constantemente la intervención: "Usted no ha venido aquí a por la verdad, sí a por el histrionismo, y usted representa a un partido golpista", ha expuesto Aznar.

En ese momento, indignado, Rufián ha protestado porque le llamen "golpista": ¿Tengo que soportar eso?", ha preguntado.

Tras el encontronazo, Aznar ha vuelto a a negar que el PP sea un partido corrupto: "No voy a aceptar esas conjeturas", ha expuesto el expresidente, quien cree que "la presunción de inocencia se está convirtiendo en presunción de culpabilidad, la inversión de la regla esencial del Estado de Derecho".

En referencia a la "vergüenza", Aznar ha respondido a Rufián que lo pregunte él cuando defiende a un partido golpista sí que es "no tener vergüenza".

"Ya respondo yo, no tiene vergüenza", ha reiterado Rufián, quien ha mostrado una imagen del primer Gobierno de Aznar señalando con un círculo los ministros imputados: "Es usted el padrino de este cartel", ha considerado, antes de volver a interrumpir a Aznar y a pedirle respeto.

En su respuesta, Aznar ha argumentado que no va a hacer la historia del PP, si bien "no me importaría": "Si quiere hablamos de su partido, y del golpe que dieron contra el gobierno de la República", ha rememorado, antes de reiterar que "ahora están intentando dar otro golpe, rompiendo Cataluña".

En referencia al primer Gobierno al que aludía Aznar, el expresidente lo ha defendido: "Fue estupendo y ninguno ha sido condenado por el ejercicio de sus funciones", ha matizado.

GTRES

Dirigentes históricos

Con la comparecencia de Aznar, solicitada por la mayoría de los grupos parlamentarios excepto el PP y el PNV, la comisión de investigación retoma sus trabajos en este nuevo curso político después de las vacaciones de verano.

Aunque en un principio la comisión tenía previsto finalizar las comparecencias este mes de septiembre, el pasado 19 de junio acordó solicitar una prórroga de cuatro meses a partir de octubre para poder concluir sus trabajos.

Por la comisión han desfilado ya otros históricos dirigentes del PP como la exsecretaria general María Dolores de Cospedal; la exministra de Sanidad Ana Mato; el exvicesecretario de Política Autonómica Javier Arenas; y el presidente del Senado, Pío García-Escudero.

También está previsto que tuviera que acudir a la Cámara Baja el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Decepción y tristeza

Por ahora, todos los comparecientes han coincidido al mostrar su decepción y tristeza ante los casos de corrupción que han salpicado a su partido y en asegurar que nunca tuvieron conocimiento de la existencia de una caja B en el PP.

Aznar, que presidió el PP desde 1990 a 2004, está citado en el Congreso a las 9.30 horas, y es previsible que se mantenga en la línea que ha defendido hasta ahora.

Tras la primera sentencia del caso Gürtel, que consideró al PP responsable a título lucrativo de esta trama corrupta, Aznar aseguró en una entrevista radiofónica que cuando presidía el partido el PP se financiaba por medios legales.

El expresidente consideró que la sentencia del caso Gürtel era "opinable" como todas y defendió que "hay que demostrar" que realmente hubo financiación ilegal del partido porque la decisión judicial solo prueba que "pasó una cosa" en dos ayuntamientos de Madrid.

