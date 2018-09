El candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, se ha disculpado este lunes con las personas de las generaciones anteriores que se han sentido "ofendidas" con los mensajes de "borrón y cuenta nueva" sobre el Pacto Constitucional de 1978 que hayan podido interpretar de su partido, pues su verdadera propuesta es "actualizarlo a 2018, no hacer revisión histórica".

La única política que merece la pena es la que reúne a toda la gente decente, hayan votado lo que hayan votado, para construir un proyecto de futuro en común. Y eso es lo que quiero para la Comunidad de Madrid. Gracias a todos los que me habéis seguido en #ErrejonTelemadrid ✌️ pic.twitter.com/BZbRtVi2hk — Íñigo Errejón (@ierrejon) 17 de septiembre de 2018

En una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press, preguntado por la reforma exprés de la Carta Magna que propugna el PSOE para eliminar los aforamientos de los parlamentarios, Errejón ha afirmado que la Constitución "nos ha dado 40 años de muchos éxitos democráticos y sociales pero no es un jarrón chino, hay que actualizarla".

"No es una discusión de 1978. Quiero aprovechar para pedir disculpas si ha habido parte de las generaciones anteriores que se han sentido ofendidas como si nosotros viniéramos a decir que había que hacer borrón y cuenta nueva, solo que queremos actualizarla a 2018", ha dicho.

"A veces es una imagen interesada que se ha transmitido de nosotros y a veces es posible que no hemos sido lo suficientemente claros al respecto. Ha parecido que tuviéramos más interés en discutir del pasado o pareciera que quisiéramos hacer borrón y cuenta nueva más en actualizar lo que se hizo entonces, y bien hecho está; pero que hoy merece ser transformado, no por ninguna discusión histórica, sino porque las necesidades de la España de hoy de 2018 no son las de 1978. Cada generación tiene una tarea histórica que hacer y creo que a la mía le toca actualizar y mejorar una parte de lo que nos dejaron. Y eso no es ir contra nadie", ha explicado el entrevistado.

Por eso, el también diputado nacional está de acuerdo en eliminar los aforamientos, y también otras medidas como incrementar los instrumentos para luchar contra la violencia machista e implementar derechos sociales recogidos en la Constitución y que no se están cumpliendo, como el derecho a la vivienda. "El Gobierno empieza por una cosita, pero creemos que hay que ser más valiente", ha apostillado.

"A ver quién crispa más"

Preguntado por los líderes de sus partidos rivales, el diputado nacional cree que el presidente del PP, Pablo Casado, no llega "todavía" a posiciones como las del ministro italiano Matteo Salvini, pero cree que junto al líder de Cs, Albert Rivera, han empezado "una carrera a ver quien crispa más".

"Son carreras fáciles de empezar, pero difícil de ponerlas fin. Les pido que escuchen a la ciudadanía, que está por unir, juntar y coser un contrato social que se ha roto. Ciudadanos empezó por decir que venían a regenerar y ahora rivalizan con Casado a ver quien incendia más. Y con los vientos de Europa es para ver que no se puede jugar con fuego", ha apostillado.

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard