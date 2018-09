Rebeca Haro, hasta hace unas semanas presentadora de los deportes de Telecinco y ahora periodista de #Vamos, en Movistar, pasó este jueves por el programa La Resistencia, de David Broncano, donde dejó algunas frases muy llamativas.

Los espectadores pudieron conocer así algunos datos de la vida de uno de los rostros más conocidos de la información deportiva. Por ejemplo, reveló que no es nada amiga de las redes sociales y no tiene ni Twitter ni Instagram ni Facebook. Y tampoco Tinder, una plataforma por la que le preguntó el propio Broncano.

"¿Consideras que me hace falta?", fue la respuesta de Haro, que provocó el contraataque del presentador: "Es la frase más sobrada de todos los que han venido".

La presentadora puntualizó entonces que no se trataba de eso: "No es por sobrada es porque una persona de 30 años con una vida social normal no creo que tenga la necesidad". "Toda ayuda es poca", bromeó Broncano.

Por lo demás, Haro contó que nació en Ibiza pero se crió en Castilla-La Mancha, una circunstancia que también aprovechó el presentador para bromear: "¿Pero quién se va de Ibiza a Albacete?". "Mi hermano y yo le hacemos muchas veces a mis padres esa pregunta", replicó la periodista entre risas.

Otro dato curioso que dejó la entrevista es que tanto Broncano como Haro compartieron universidad en la misma época: la Complutense de Madrid. Y el presentador aprovechó para preguntar si Haro solía comer los sandwiches de la cafetería, que "meten en aceite de coche".

"No comía mucho en la facultad, porque con la pinta que tenían...". No pudo continuar porque Bronca añadió: "Y antes de comértelos, untártelos por el pecho porque da gusto".