Amaia Montero estalla contra Malú: "Me ha llamado gorda y punto"

Amaia Montero se ha convertido en Trending Topic en Twitter tras iniciar una polémica con la también cantante Malú.

Malú, de promoción con su nuevo disco Oxígeno, concedió una entrevista a El Español en la que repasó su trayectoria musical, habló de la figura de la mujer y de lo que agobiadas que se sienten por tener que tener un físico concreto.

Esta es la pregunta en cuestión.

¿Por qué a las cantantes mujeres se les cuestiona constantemente su físico, su edad, por qué se fijan en su peso o en su ropa? Tenemos el caso reciente de Amaia Montero, que se ha quejado de ese examen constante porque ha llegado a pasarlo realmente mal.

Malú: Ya, pero es que a ver cómo te lo explico. A Adele nadie le dice nada.

E.E: ¿Por qué sucede eso?

Malú: Creo sinceramente que sigue estando esa parte machista, porque luego hay muchos cantantes que físicamente no están para arañarte la cara y nadie los critica. Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente, la tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon, es que te destruye. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada? Que una modelo esté delgada puede formar parte de su trabajo. Tú lo que tienes que tener es bien la voz, bien la energía, bien las canciones, subirte al escenario y dejarte los cuernos. Eso es lo que tiene que hacer una artista. No estar muy delgada y muy mona y toda perfecta. Me irrita.