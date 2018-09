Estos son los 50 mejores talleres mecánicos de España

El comparador de precios de talleres mecánicos Tallerator ha elaborado un ranking con los 50 mejores centros de España en función de las opiniones recogidas en la web de miles de usuarios y en el registro de transacciones satisfactorias de los conductores.

Para ello se ha tenido en cuenta el precio, las instalaciones, el servicio de atención al cliente de los 16.000 talleres incluidos en su directorio, estén o no suscritos a la plataforma.

El de los talleres mecánicos no es un asunto menor para los usuarios. Según asegura la OCU, llevar el coche a uno de estos centros genera "incertidumbre y temor a la factura".

"Según el modelo de vehículo y el taller al que se acuda, oficial o independiente, las diferencias de precio pueden ser abismales", advierte el organismo.

"Eres libre de elegir el taller para mantener o reparar tu vehículo, tanto dentro como fuera del periodo de garantía de la marca. Las diferencias en los precios entre talleres oficiales y no oficiales son abismales, e ir a uno no oficial puede ahorrarnos mucho dinero, ya que en los talleres no oficiales la hora de trabajo es, de media, un 36% más barata que en los oficiales.", subraya la OCU.

Esta es la lista de los 50 mejores talleres de España según Tallerator.

1. Talleres Kike , Palma de Mallorca (Baleares)

2. Talleres Paula, Madrid

3. Talleres Monte Rally, Madrid

4. Taller Marvillauto, Madrid

5. Brooklyn Car Service, Alcobendas (Madrid)

6. Ef9 Motion, Granollers (Barcelona)

7. Mimi Motor, Madrid

8. FR Motor Sevilla, Sevilla

9. Ruauto, Madrid

10. Talleres Magdauto, Majadahonda (Madrid)

11. Talleres Doran, Madrid

12. SBD Motors, Sabadell (Barcelona)

13. Talleres Abril, Barcelona

14. Manu Motors Sport, Fuenlabrada (Madrid)

15. Servi Motor Pada, Madrid

16. Taller Wiesbaden Motor, Madrid

17. Neumáticos Eduardo, Madrid

18. Talleres Auto Express, Valladolid

19. Talleres Ga-Es, Barcelona

20. GT-R Motor, Parla (Madrid)

21. Talleres Fena, Santander

22. Sts Car Service Center, Sevilla

23. Talleres Santa Lucía, Zaragoza

24. Sfera Motor , Madrid

25. Caspi Motor, La Coruña

26. Súper Taxi Barcelona, Barcelona

27. Tallers Urbell, Vallmoll (Tarragona)

28. Car Service Coruña, La Coruña

29. Taller Miguel y Joel, Cartagena (Murcia)

30. Ferga Motor Bosch Car Service, Alcalá de Henares (Madrid)

31. Tallers Hernán Cortés, Barcelona

32. Disnesur, Sevilla

33. Talleres León, Valencia

34. Talleres Juanjo Motoreder, Bilbao

35. Talleres Mapi, Gavà (Barcelona)

36. Segui Automoción, Paiporta (Valencia)

37. Carrocerías F Mora (T. Laguna y Mora), Madrid

38. Automecánica Cano, Madrid

39. Arg Racing Chipped, Madrid

40. Vulco - Neumáticos del Marítimo, Valencia

41. Braz Car, Valencia

42. Talleres La Cachila, Gijón

43. Torreblanca Sport, Madrid

44. Talleres Callejo, Madrid

45. Talleres Hnos. Muñoz Mcar, Madrid

46. Talleres Auto Caspe, Zaragoza

47. Bermar Service Tarragona, Tarragona

48. Talleres Neuman, Madrid

49. Talleres A. Puch, Arroyomolinos (Madrid)

50. Carrocerías Autogama GT, Leganés (Madrid)