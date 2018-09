Manuel Valls no será el único candidato paracaidista y sin conocimientos de la ciudad de Barcelona que intente arrebatar la alcaldía a Ada Colau. Un cómico islandés Jón Gnarr ha anunciado este viernes en Twitter su intención de concurrir a las elecciones municipales y enfrentarse así a la activista antidesahucios, el exprimer ministro francés, el conseller Ernest Maragall (ERC) y el concejal Jaume Collboni (PSC).

"Es para mí un honor anunciar que tengo la intención de concurrir a las elecciones para ser alcalde de Barcelona en 2019 en nombre del Partido del Bacalao. ¡Por favor voten por mí y obtendrán un bolígrafo gratis!", ha escrito Gnarr.

La foto que acompaña el tuit es un burla a la candidatura de Valls, un anuncio que ha sorprendido mucho en Europa. El atril utilizado por el cómico en la foto dice Gnarr Barcelona 2019 emula el utilizado por el exministro francés que decía Valls BCN 2019. Este tipo de eslóganes apenas se utilizan en la política española y son más frecuentes en las campañas estadounidenses.

it is my honour to announce that I intend to run for mayor of Barcelona in 2019 on behalf of the Bacallà Party. please vote for me and you will get a free pen! Barcelona is my melona! #gnarrcelona#gnarrbarcelonapic.twitter.com/LwCQsxLKkA