La actriz Hiba Abouk acudió este sábado al programa Viva la vida de Telecinco, presentado por Toñi Moreno, donde contó una deuda que tiene con la cadena de Supermercados Dia desde que tenía 18 años.

Abouk afirmó que con esa edad se tuvo que ir de casa de sus padres. Y lo hizo en silencio. "Me fui a por tabaco y no volví", dijo entre carcajadas. La actriz afirma que su madre y sus hermanos no querían que se dedicase a la interpretación, por lo que no vio otra opción que huir.

Para ello, una semana antes estuvo preparando sus pertenencias y pidió a una cajera del Dia que era conocida suya un carro de la compra para poder transportarlo todo. "Le dije: 'te cojo el carro un momento y luego te lo traigo".

El día señalado, se fue. "Metí las cuatro cajas que tenía en el carro de la compra, me fui a una estación de taxi, monté las cuatro cajas en un taxi y me fui", relató.

"Y todavía le debo el carro de la compra al Dia, que ya no sé si existe porque como ya no hago compra en ese super...", finalizó.