Rocío Crusset, hija del periodista de la Cadena COPE Carlos Herrera, ha salido en defensa de su padre ante un mensaje de un tuitero que lamentaba que la banda terrorista ETA no acabara con su vida.

El tuit en cuestión fue compartido por el propio Herrera en su cuenta de Twitter, en la que se preguntó: "¿Qué debo hacer con esto?".

Que debo hacer con esto? pic.twitter.com/XeMBX2MEKl — carlos herrera (@carlosherreracr) 12 de octubre de 2018

Crusset, a través de sus 'stories' en Instagram, ha publicado dos mensajes defendiendo a su progenitor: "Váyase usted a tomar por culo, si no le importa. Que tengamos que aguantar este tipo de comentarios tan malvados y retrógrados es inaudito".

INSTAGRAM: ROCÍO CRUSSET .

En otro comentario sobre este mismo asunto, la joven hablaba de su padre y de su familia: "Doy las gracias a dios cada día porque no te matara ETA, porque a día de hoy no tendría apenas recuerdos tuyos. Sin embargo, ahora puedo disfrutar de tener un padre ejemplar y maravilloso. Quien le desea algo así a mi familia, por lógica, me lo desea a mí. Váyanse ustedes a la mierda, porque disfruto de la mejor familia que se pueda pedir".