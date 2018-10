El nuevo aspecto de Chicote tras adelgazar 31 kilos que ha hecho alucinar a Cristina Pardo

El chef Alberto Chicote ha visitado este domingo el plató del programa Liarla Pardo, en La Sexta, y su nuevo aspecto tras adelgazar 31 kilos ha hecho alucinar a la presentadora del espacio, Cristina Pardo,

"Quiero que me digas dónde te has dejado a la otra mitad de Chicote", ha comenzado preguntando la periodista al ver el evidente cambio físico del cocinero.

"Hicimos un programa aquí y aprendes a comer mejor, hacer mas ejercicio... Es cuestión de ir siguiendo", ha explicado Chicote antes de asegurar que ha perdido 30 o 31 kilos.

LASEXTA Alberto Chicote.

"No saben ustedes cómo está Alberto Chicote, y eso que la tele engorda", ha observado Cristina Pardo, que ha dejado caer: "No sé si ha tenido que ver con los disgustos en la grabación".

La periodista se refiere al nuevo programa del cocinero, llamado ¿Te lo vas a comer? y que se estrenará la próxima semana en La Sexta. "No sé si tendrá que ver pero si me he llevado disgustos porque hemos ido a sitios que no nos han llamado", ha observado Chicote.

LASEXTA Alberto Chicote y Cristina Pardo

El espacio, que algunos han calificado de mezcla entre Equipo de Investigación y Pesadilla en la cocina con algún parecido a Salvados, consiste en que el cocinero recoge una denuncia, la investiga y busca responsabilidades. En la práctica "se ha enfrentado a situaciones difíciles", según explicó hace unas semanas Juanra Gonzalo, el director general de Cuarzo (la productora del programa).

En los adelantados que ha emitido la cadena ya se ve una de esas situaciones. Aunque no se aprecian muchos más detalles, se observa cómo unos sanitarios de una residencia de ancianos se plantan ante Chicote, hartos de sus investigaciones.