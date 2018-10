El rapapolvo de Christian Gálvez a un invitado en 'Pasapalabra'

La prueba de la pista musical es una de las favoritas de la audiencia de Pasapalabra. Pero también es una de las más complicadas para los concursantes y sus ayudantes célebres. En el programa de este lunes, Christian Gálvez ha soltado un rapapolvo a uno de los invitados que se ha hecho un lío enorme con la mecánica de la prueba.

Los actores Iván Massagué y Miguel Bernardeu competían por acertar con una pista: "Me gustas tú". El primero se ha precipitado al presionar el pulsador y ha perdido su oportunidad de contestar, pero no se ha enterado muy bien del funcionamiento de la prueba.

"¿Pero ya he contestado?", ha preguntado en alto. "Es que has pulsado y has perdido el turno", le ha explicado el presentador. "¡Pero si yo no he dicho nada!", ha exclamado el invitado. Paciente, Gálvez ha insistido en que había perdido el turno al presionar el pulsador.

"¿Pero cómo he perdido el turno? No he contestado nada", insistía Massagué. Y ha sido en ese momento cuando Christian Gálvez, sin perder su habitual buen humor, le ha espetado: "¡Pero si llevamos haciendo lo mismo once años!".

Después de eso, el programa ha seguido su curso.