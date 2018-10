La Justicia de EEUU rechaza la demanda por difamación de Stormy Daniels contra Trump

Un juez de Estados Unidos ha rechazado la demanda por difamación de la actriz porno Stormy Daniels contra Donald Trump, al que tendrá que pagar los costes legales que se hayan derivado de ella.

Daniels había demandado a Trump por afirmar que la estrella del cine X mentía cuando dijo que había recibido amenazas para que guardase silencio sobre una supuesta relación que ambos habrían mantenido una década atrás, cuando él ya estaba casado.

El juez S. James Otero, con sala en Los Ángeles (California), ha fallado que las afirmaciones de Trump se amparan en su "libertad de expresión", derecho recogido en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Aunque el fallo es un contratiempo tanto para Daniels como para su abogado, Michael Avenatti, que ya ha hecho públicas sus aspiraciones presidenciales para 2020, la demanda por difamación no era la de mayor perfil en su batalla legal contra Trump.

Daniels ha solicitado a la Justicia que invalide un pacto de silencio que firmó antes de las elecciones de 2016 y por el que cobró 130.000 dólares para que no hablase de su supuesta relación con Trump.

"Ninguna vuelta o comentario que Stormy Daniels o su abogado, Michael Avenatti, hagan, puede definir de forma verdadera el fallo de hoy de otra manera que no sea la de victoria total para el presidente, Donald Trump, y derrota total para Stormy Daniels", ha declarado el abogado de Trump, Charles Harder.

Avenatti, por su parte, ha asegurado que el resto de la batalla legal contra Trump "no se ve afectada" por el fallo, a la vez que ha anunciado la presentación de un recurso ante una instancia superior.

"Para ser claros, incluso asumiendo que a Trump se le deban los honorarios por el caso de difamación (si gana el recurso), estos se verán eclipsados por los gastos que él y (su entonces abogado, Michael) Cohen deberán pagar en relación al caso del pacto de silencio", ha declarado Avenatti en Twitter.

Be clear - even assuming Trump is owed attys fees from the defamation case (if he wins the appeal), they will be dwarfed by the fees he and Cohen will be required to pay in connection with the NDA case. Not even close. Yet more "winning" from Trump.