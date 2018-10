El cantante El Sevilla ha cargado este martes con dureza contra María, la concursante de Operación Triunfo que trató de cambiar la letra de una canción de Mecano para no decir la palabra "mariconez" y que recientemente ha manifestado que no le gusta El Canto del Loco.

En el programa Arusitys, de La Sexta, El Sevilla no se ha andado con rodeos. "Esta chica, que casi nadie sabe quien es, sus padres y tal sabrán quién es, está en un programa de televisión que se llama Operación Triunfo, tenía que cantar una canción de Dani Martín y ha dicho 'El canto del loco' no me gusta'. Oye, eso es súperrespetable", comenzó.

"Otra cosa es el respeto. Estos chicos tienen que saber que están en un programa donde cantan canciones de otros como Dani Martín. Ya quisiera esta chavala llegarle a la altura de Dani Martín o Ana Torroja", prosiguió.

"Esta chica se ha permitido quitarle un trozo de la letra de una canción de Ana Torroja". "Posiblemente, el día de mañana nadie cantará tus canciones", zanjó antes de afirmar que él tampoco daría permiso a nadie para que cambiaran las letras de las canciones de su grupo, Mojinos Escozios. "Le daría una galleta", finalizó.