Ivanka Trump cita a Sócrates... Y su intención filósofa le sale rana

Desde hace un tiempo la que se dice que es la hija predilecta del presidente de EEUU, Ivanka Trump, ha optado por mantener un perfil bajo. Quizá haya sido porque su padre día sí día también esté en el ojo del huracán, o quizá porque ella misma es consciente de que cada paso que da se examina con lupa y muy a menudo suele salir... digamos que criticada.

Pues esta vez ha pasado algo parecido. Ivanka tuiteó una supuesta cita de Sócrates: "El secreto de cambiar es enfocar toda tu energía, no en batallar con el pasado, sino en construir lo nuevo". Según han informado nuestros compañeros de The HuffPost EEUU, el mensaje original fue publicado sin una nota aclaratoria sobre la frase, atribuida a un personaje de las memorias de ficción más vendidas del autor Dan Millman, El camino del pacífico guerrero: un libro que cambia la vida, no al filósofo, algo que Ivanka tuvo que hacer tras borrar el primer tuit.

"The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new."

-Socrates (note: a fictional character not the philosopher)