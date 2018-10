El momento del príncipe Enrique que ha dado la vuelta al mundo tras saltarse el protocolo

El príncipe Enrique de Inglaterra ha roto el protocolo en su visita a Australia para tener un gesto que ha dado la vuelta al mundo.

Durante su recorrido con Meghan Markle por Melbourne, entre una multitud de más de 5.000 fans, había una universitaria que "ama" —según sus propias palabras— al duque de Sussex desde los ocho años. Por ello, tuvo la fuerza de voluntad para esperar en el punto en el que se encontraron desde las cuatro de la mañana.

Enrique de Sussex se detuvo ante la joven, que estaba llorando y nerviosa, y le dio un abrazo sin que ella pudiera ni siquiera imaginarlo, a juzgar por la expresión de su cara. Aunque en lugar de calmarla con su gesto, hizo que el llanto aumentara mucho más por la emoción.

PURE JOY: Prince Harry fan breaks down in tears when the Duke of Sussex stops to hug her after spotting her sign in the crowd.



The placard read, "Been Here Since 4 am! Loved U Since I Was 8!!!" https://t.co/hO1UUc8i3fpic.twitter.com/epGSZjuYm3