La audiencia estalla y lanza una petición para expulsar a Suso de 'GH VIP' por sus comentarios machistas

Los comentarios machistas de Suso siguen permaneciendo impunes enGH VIP. Desde Telecinco ha habido pocos gestos de llamada de atención con el extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, exceptuando una columna de Kiko Hernández en la web de la cadena o la intervención de Gema López en Sálvame.

Las redes ya pidieron esta semana su expulsión tras unos comentarios sobre su novia dentro de la casa de Guadalix, Aurah, pero ha sido el último comentario sobre su compañera Miriam el viernes por la noche el que ha acabado de hacer estallar a la audiencia.

En un debate sobre la posibilidad de salir nominados y de que el expulsado muriese, Suso decidió decir que podría poner un cartel en el baño que pusiese "5€ por felación" dirigido a Miriam Saavedra, que se encontraba entonces allí.

Las reacciones no se hicieron esperar y en los comentarios al vídeo del momento en Twitter volvieron a pedir la expulsión del concursante. Además, los espectadores del programa han abierto una petición en Change.org, en la que piden su "expulsión directa" y que en menos de 24 horas supera los 17.500 firmantes, de los 25.000 necesarios de la iniciativa.

Con la boca abierta me he quedado al ver el vídeo #Ghvip19O #AsiNo19O #NoTeHagasElLoco ninguna asociación feminista salta con esto? @MiguelFrigenti @Nagore_Robles por menos se han expulsado a otr@s #BastadeManipulacion

Este comentario es igual o peor que el comentario de Omar y si él fue castigado este ser tambien debe ser castigado @ghoficial . Espero que no os saquis nada de la manga para decir que no iba dirigida a ella cuando lo dice y ademas señala.Expulsion directa para Suso #GHVIP19O

Madre mía... Hasta cuándo vais a seguir consintiendo que este Neanderthal siga soltando mierda por la boca, no ya tan sólo sin tomar medidas, sino intentando hacerle lavados de imagen y borrando videos y evidencias de las cosas tan sucias que dice y hace???

Tío me parece una barbaridad esto es intolerable, yo como mujer me he sentido ofendida, @ghoficial#GHVIP19O SANCIÓN POR QUE SI LO PERMITÍS, ES QUE EL PROGRAMA Y TODOS LOS QUE FORMÁIS PARTES DE EL os estáis riendo en nuestra cara de todas los estectador@s que os hacemos grandes!