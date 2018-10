Una colaboradora de 'Sálvame' carga contra 'GH VIP' por la actitud machista de Suso

Si de algo se está hablando en esta edición de GH VIP es de las actitudes machistas de sus concursantes. Tras la "incitación a la violación" de Omar Montes, las redes sociales criticaron duramente a Suso por una serie de comentarios sobre su novia. "Mi novia nunca va a ser, como mucho mi folla-amiga, que para follar sí me gusta", dijo el concursante sobre Aurah, su pareja en el reality. En ese momento cargaron también contra Sálvame, donde los espectadores dijeron que se había culpado a Aurah de estos comentarios.

Sin embargo, este miércoles Gema López, colaboradora del programa de la tarde de Telecinco, ha criticado la actitud tanto de los demás colaboradores del formato como de GH VIP por la pasividad ante los comentarios de este concursante y por poner el foco solamente en Omar Montes.

"Me parece que estamos siendo muchísimos más laxos con Suso que con Omar, y estoy viendo comportamientos que también son para mandarle al psicólogo", comenzó diciendo López. "Viendo los vídeos repetidos, veo que su actitud es para tirarle de las orejas también. A mí como espectadora me agrede también", añadió.

Jorge Javier Vázquez, presentador de ambos formatos, justificó la actitud del programa por la trascendencia de Suso frente a Montes. "En las galas se habla según las tramas que se desarrollan en televisión y Suso ha tenido una presencia muy escasa en el reality", señaló Vázquez.

López continuó el debate y señaló que, además de los comentarios, la influencia y los seguidores del extronista de Hombres Mujeres y Viceversa eran más que suficiente para darle importancia. "Suso se está pasando tres pueblos y lo que es criticable para uno, lo es también para otro", concluyó la colaboradora.

La intervención de López ha sido muy aplaudida por los espectadores del programa en Twitter, quienes han criticado a Vázquez por su actitud.

Lo que dice Gema en salvame de suso se lo pasan todos por... por ahi. Dice Jorge Javier que no da vídeos. No es que no los dé , es que no los emiten porque están a la altura del de Omar o más #GHVIP17O