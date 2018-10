Las redes piden la expulsión de Suso tras los comentarios machistas sobre su novia en 'GH VIP'

Desde luego, no es la primera vez que esta edición de GH VIP (Telecinco) se enfrenta a las acusaciones de machismo, a las que hay que sumar las de permitir el bullying en la casa o las críticas por no expulsar a Omar por "incitar a cometer un delito sexual". El concursante acusado de machista esta vez ha sido Suso.

El extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha hecho una serie de comentarios sobre Aurah, que supuestamente es su novia, y ha incendiado con ellos las redes sociales. De hecho, son muchos los que están pidiendo su expulsión disciplinaria.

En uno de los vídeos recogidos en Twitter, el concursante recrea con Aurah un bolo. En la escena, Suso ve a una chica "que está buena" y por la que directamente anula el evento: "Las que están en la lista son las que están buenas y lo saben".

No tendrían que contratarle para ningún bolo ni discoteca, no se puede ser más sinvergüenza, machista, prepotente, denigra a la mujer, abuso de poder al tener dinero y fama, vergonzoso @ghoficial#GHVIP16O — Laura (@lauramr389) October 16, 2018

En otro de los vídeos, Suso habla sobre Aurah con otro compañero: "Mi novia nunca va a ser, como mucho mi folla-amiga, que para follar sí me gusta".

Suso sobre Aurah: "Mi novia nunca va a ser, como mucho mi 'folla amiga' que para follar si me gusta"



ERES GILIPOLLAS



EXPULSIÓN DISCIPLINARIA PARA EL MACHISTA ESTE ¡YA! @ghoficial no sé cómo podéis consentir que se diga eso en un programa de televisión...#GHVIP16O#GHVIP15Opic.twitter.com/yCpir5hF4k — Srтo Culebro Inca. 🐍🌪 (@SrCulebroGH) 16 de octubre de 2018

Me da vergüenza ajena ver cómo disculpais a Suso, se nota que es amigo y enchufado, se comporta como un machito de discoteca, machista, prepotente, falton, mal educado, sin cultura, un tonto a las 3 básicamente y vosotros defendiendo esa actitud, tendría que estar expulsado — Titoeb Bambino (@TitoebB) 16 de octubre de 2018

Que rápido habéis cambiado de tema, no os interesa ver la realidad de Suso de lo machista que es,claro lo protegéis si fuera otro ya verás como lo ponéis a parir, asco de que defendáis a esta panda de machistas — Ana (@AAnaluna64) 16 de octubre de 2018

Y no ponéis los comentarios de cerdo machista de Suso? Por? pic.twitter.com/63wpfgXivG — Teresa (@teresaf07695969) 16 de octubre de 2018

Suso es un machista. Poner la discusión completa — MARILÓ (@ella451512) 16 de octubre de 2018

Los tuiteros han criticado también a Sálvame por defender a Suso y por insinuar que la responsable de su comportamiento es Aurah, después de que ambos discutieran hace unos días y él dijera a sus espaldas que "es medio calva". "Se quita las extensiones y nos cagamos. Es la que menos pelo tiene, aunque no lo parezca. Solo tiene cuatro pelos de loca", dijo, pero no se quedó ahí. "La pierna de una mujer debe terminar en tobillo y Aurah no tiene tobillos ¡Fíjate!", añadió.

#GHVIP16O Para Mila, Suso no es responsable de sus actos, es la redacción con Aurah lo que le hace ser machista, cruel, vulgar, etc. Que no hace su concurso! Ehhh? Las amistades de Suso. — Maria jesus (@SusaPsico) 16 de octubre de 2018

Lo de Suso es repugnante machista patético 😡😡😡 — rosa maria fernandez (@rualko) 16 de octubre de 2018

Si ponéis la bronca de ayer Suso es un sinvergüenza y un machista, y para celoso él. Le dice cosas muy feas a Aurah. #previpsible — MARIPEPA🌟🌠 (@MAJOPESI87) 16 de octubre de 2018

No es la primera acusación de este tipo a la que se enfrenta Suso. De hecho, cuando participaba en Mujeres y Hombres y Viceversalas redes sociales denunciaron que el joven hizo apología del acoso sexual en el programa por sus explicaciones tras echar a una pretendienta: "Yo soy una persona que, si tú me das a entender una cosa y yo... me acelero, luego no me digas 'hasta aquí, ahora ya no, me voy', porque sinceramente yo ya no razono".