Carmen Lomana ha vuelto a ser tendencia este domingo en MasterChef Celebrity por un nuevo rifirrafe. Aunque en esta ocasión no ha sido con su eterna archienemiga, Antonia Dell'Atte, sino con un miembro del jurado. En la prueba por equipos, la concursante ha vuelto a dar suerte a su grupo, liderado por Paz Vega. Sin embargo, a la hora de la evaluación, Jordi Cruz ha tenido unas palabras con ella y Lomana no se lo ha tomado nada bien. Dice que el cocinero le tiene manía y asegura que lo da todo en el programa pero que no es "una superwoman".

No contenta con lo dicho ante las cámaras, Lomana ha aprovechado la emisión para volver a la carga en Twitter y hacer nuevas reivindicaciones.

Estoy hasta 🙋‍♀️ de Jordi me deje la piel hice el puré las setas la vinagreta y cocine todo incluido pelar los espárragos . @JordiCruzMas eres injusto conmigo y sabes que me deje la piel — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) October 21, 2018 Como he podido aguantar tanto? No lo entiendo ... que paciencia entre los Chef y la perversa de Antonia !😓😓😓 — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) October 21, 2018 Que ganas de que me eliminen ya no puedo más de verdad — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) October 21, 2018 Estoy harta de la guasita y la mala intención con el chofer cuando los chefs tienen súper coches, maseratis etc ... cuanta doble moral — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) October 21, 2018

La noche del domingo tampoco ha estado exenta de polémica Lomana-Dell'Atte, que se han enzarzado en la prueba de exteriores. "Tú calla ya que nadie te ha pedido opinión", le ha soltado Lomana a la italiana, que empezó a quejarse al no pasar la prueba.

La inquina entre una y otra también se ha puesto de manifiesto en Twitter con un sutil mensaje de Lomana tras la eliminación de María Castro.