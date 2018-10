Ana Pastor pone contra las cuerdas a Pablo Casado en 'El Objetivo' con esta pregunta

El líder del PP, Pablo Casado, ha sido entrevistado este domingo en el programa El Objetivo de LaSexta, presentado por Ana Pastor, que ha empezado la entrevista preguntándole si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un golpista.

"Yo no he dicho eso", ha rechazado Casado, quien ha tenido verdaderos problemas para defender su postura sobre la legitimidad del método elegido por el PSOE para hacerse con La Moncloa: la moción de censura.

Porque Casado ha pasado de decir que duda de su legitimidad a defender que sí lo es, pero que no estaría orgulloso de ello si fuera Sánchez.

Y lo ha hecho después de que Ana Pastor le cuestionara lo que estaba diciendo. Este ha sido el momento:

Pastor: "¿Cree que esos votos son legítimos?"

Casado: "No es una cuestión de legitimidad. Es una cuestión de legalidad. La moción de censura es legal y es constitucional. Si hablamos de la legitimidad de quién te apoya, cada uno tendremos nuestra opinión".

Pastor: "Su opinión cuál es, ¿que el presidente del Gobierno no lo es de forma legítima?".

Casado: "Mi opinión es que el PSOE no creo que esté muy contento de estar en un Gobierno con los votos del PdeCAT, ERC y la abstención de Bildu".

Pastor: "Sí, pero yo le he preguntado si cree que el presidente es presidente de forma legítima".

Casado: "Por supuesto y, además, como portavoz del partido lo dije ese mismo día y lo volví a decir cuando nombró el Gobierno".

Pastor: "Pero acaba de decir lo contrario, ¿lo es o no lo es?".

Casado: "No, lo que he dicho es que es un Gobierno legal, que es legítimo obtener los votos de quien sea pero que yo, en mi opinión, no estaría orgulloso de que te estén apoyando los partidos que quieren romper España".