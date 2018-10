Las cloacas del Estado vuelven a salir a la luz. El comisario José Manuel Villarejo se reunión varias veces Y mantuvo encuentros con el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal.

El Confidencial y Moncloa.com han publicado los audios de varias conversaciones entre los dos hombres, durante 2009, año en el que saltó el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, instruido por Baltasar Garzón y sobre casos de corrupción de los populares en varias administraciones regionales.

Los audios revelan, según El Confidencial, que López de Hierro habría actuado presuntamente como intermediario entre el partido y Villarejo, que colaboró para torpedear las pesquisas de los casos Gürtel, Brugal y Umbra. De sus palabras se desprende que Cospedal, entonces 'número dos' de Mariano Rajoy en Génova, estaba al tanto de las conversaciones.

En otro audio en Moncloa.com se escucha una conversación en la que López del Hierro llama a Villarejo para saber información sobre Gürtel:

López del Hierro: Es que me preguntaba nuestra amiga... Villarejo: Sí. López Hierro : Dice, oye mira a ver si tu amigo sabe por dónde van a ir estos. Villarejo: Bueno, eso es una pregunta como si Dios existe. De amplio contenido, je je je. El lunes cuando nos veamos y desayunemos, comentamos. López del Hierro: ¿Tú crees que van a más con esto? Villarejo: Ehhh, sí. Hay chicha, hay mucha chicha. López del Hierro: ¿Hay mucha chicha? Villarejo: Mucha más de la que él (Bárcenas) se cree. Él piensa que tiene controlado y justificado lo de aquí dentro, porque esto aquí, esto aquí, él tiene hechos cuatro números, porque piensa que le cuadran, pero hay muchos datos fuera (se refiere a datos de cuentas en Suiza), muchas cosas que están, ¿no? Hay mucha chicha, entonces... Ya te digo estaba en una buena línea y tal, pero ahora hay que volver dedicarle otro mes a comerle el tarro al pavo para decirle que no es tan borde como se ha presentado, jajaja. López del Hierro: Oye, ¿y tú crees que el juez le imputa? Villarejo: Eeeh, yo creo que sí. López del Hierro: ¿Tú crees que sí? Villarejo: Yo creo que con lo que hay, como el Supremo acepte el tema, si lo acepta, va para adelante, ¿eh? López del Hierro: ¿Sí? Villarejo: Si lo acepta va para adelante, porque hay chicha para eso. López del Hierro: Bueno, bueno, bueno. El lunes nos tomamos un café. Villarejo: El lunes nos tomamos un cafelito. López del Hierro: Vale. Villarejo: ¿Ya ha terminado el tema o todavía está en proceso? López del Hierro: Ya está acabando, pero vamos, bien. Villarejo: Bien todo, ¿no? Pues eso es lo importante, lo demás que le den por el culo. López del Hierro: Así es. Villarejo: Un abrazo.

Villarejo también avisa a López del Hierro de que Álvaro Pérez 'El Bigotes' está 'largando' en la investigación sobre la red corrupta:

Villarejo: Y luego por el otro lado, el amigo mío, ese querido amigo, también está... López del Hierro: Largando. Villarejo: Sí, largando cosas. López del Hierro: Tu querido amigo, ¿el de la bronca del otro día? (Bárcenas) Villarejo: No, no, no. Este que mandaba mensajes de querido amigo al otro, al curita (Camps). López del Hierro: Ah, ah, ah.

Villarejo pide que hablen con 'el Barbas'

En otra de las conversaciones, se puede escuchar a Villarejo pidiéndole a López del Hierro que hablen con Rajoy para conseguir que Bárcenas se calme después de un encuentro tenso entre el extesorero del PP y mandos policiales en un restaurante en Madrid en el que les acusó de trabajar a las órdenes de Alfredo Pérez Rubalcaba.

López del Hierro: Durante el fin de semana se lo cuento Villarejo: Dale un toque a este, 'el Barbas'... López del Hierro: Que lo tranquilice Villarejo: Que lo tranquilice, porque fíjate que espectáculo y menos mal que es una reunión y estaban amigos, que afortunadamente ahí toreamos ahí como pudimos. Pero le pasa esto, que está el tío solo con otro que tal y le pega dos hostias y se monta un pollo. López del Hierro: Sales en los periódicos hoy... Villarejo: Y sale en los periódicos y tal, oiga, y encima este se encara con el jefe de la investigación en un restaurante. Bueno, niño, que vaya todo bien. Y me alegro mucho. Dame un toque el lunes. Y tomamos un cafelito. López del Hierro: Eso, el lunes sin falta Villarejo: Ya digo, él dijo: 'Soy L.B'. Lo reconoce el gilipollas. Y además dijo: 'Hombre, es que aquí lo que se va es detrás de la financiación del partido. Y entonces fue cuando se le dice: 'No, no. no. Aquí son cuestiones individuales'. 'No, no jodas, aquí nadie ha robado nada'. López del Hierro: Eso ya lo he dicho yo, ¿eh? Villarejo: No, pero es que tiene cojones, macho. Otro alarde de chulería: ha dicho que renuncia al suplicatorio y que tal... Macho, pues si renuncias, pues de puta madre López del Hierro: Pues venga, pues renuncia, claro, ¿eh? Villarejo: Pues, mira, para el partido no es malo. ¿Sabes? Cuanto antes se quiste el lastre, mejor, macho. López del Hierro: Mejor, mejor. Para el partido no es malo. Hoy venía en un periódico que he leído en un avión que había división en la dirección del partido con respecto a este asunto. Villarejo: Una polla como una olla, ¿división? López del Hierro: Que, por un lado, Arenas defendía a éste. Villarejo: Sí. López del Hierro: Y, por otro, la persona de la que tú y yo hablamos de vez en cuando... Villarejo: Sí, de, de, de... López del Hierro: Decía que había que ver cuál era la verdad, macho. Y que luego ya... Villarejo: Que una polla, ¿no? Claro, claro...

GTRES Cospedal

Recados para que el PP de Valencia 'limpie' documentos

En OTRA de las conversaciones, por ejemplo, Villarejo le explica que ha avisado al PP de Valencia para que destruya material comprometido: "Entonces, le dije, digo (a Juan Cotino): 'Estamos intentando lo posible y tal... pero dile a tu sobrino (Vicente Cotino) que limpie... que hay un registro... que limpie todos los papeles... Que no sabe nada. Que lo tenga eso... Y que vamos a procurar... Pero, en la medida de lo posible, que tengáis resuelto el tema de la explicación. Coño, como es mi sobrino y yo soy un elemento fundamental aquí en la Junta, lo que quieren ya es quemarme para que no vuelva a abrir el pico. Como soy el que protesta...'. Le digo: 'Tenedlo eso preparado, tal, y cómo además vamos a procurar que no se encuentren datos interesantes, tal. Por lo tanto...'. 'No, no te preocupes'. Eso lo hablé con él hace 10 días".