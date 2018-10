Manuel Valls: "No puedo darle ninguna propuesta. Esto iba a ser una entrevista sobre mi libro”

Manuel Valls (Barcelona, 1962) es la apuesta de Ciudadanos para la alcaldía de Barcelona en las municipales del próximo mayo. La irrupción del ex primer ministro francés y exmiembro del Partido Socialista galo ha sacudido la política municipal ante unas elecciones que se prevén tan cruciales como inciertas para la capital catalana.

Valls, de familia catalana, vivió y realizó toda su trayectoria política en Francia hasta que recientemente se instaló en el barrio del Eixample de Barcelona. Con un mensaje de firmeza y de lucha contra el nacionalismo catalán y el "populismo" de la actual alcaldesa, Ada Colau, el candidato remarca su independencia respecto a Ciudadanos y pretende atraer también a los barceloneses progresistas y a los catalanistas moderados.

Durante la jornada en la que presentó su libro,Barcelona, vuelvo a casa (Espasa), Valls atendió brevemente a El HuffPost. Horas antes de la entrevista, una macrooperación de 800 agentes policiales contra los narcopisos en el barrio del Raval se había saldado con 55 detenidos.

Parece que ha habido una mañana agitada en el Raval

Sí. Así es.

¿Cómo ve el problema de los narcopisos? ¿Cree que es solo un asunto de falta de efectivos policiales?

Son problemas difíciles, por supuesto. Gestionar una ciudad, mantener su seguridad, luchar en contra de los fenómenos de este tipo no son temas fáciles pero eso necesita firmeza, ideas claras. La legislatura de Ada Colau está representada por dos símbolos que son el top manta y los narcopisos. Por ideología, por incapacidad de dar órdenes a la Policía, por falta de cooperación se ha llegado a una situación que es muy difícil para la gente y para la imagen de la ciudad. Eso necesita un plan global, por supuesto, de urbanismo, que la ciudad sea limpia, que las calles estén bien iluminadas, de actos cívicos pero también capacidad de intervención como están haciendo los Mossos hoy.

Dos tercios de los pisos vacíos en El Raval, donde se instalan estos puntos de venta, están en manos de bancos y fondos inversores. ¿Cree que tiene algo que ver con el fenómeno?

Puede tener algo que ver en el sentido de que hay menos gente o que la gente se va o que no tiene la capacidad de mantenerse en los barrios. Pero eso es un doble fracaso: el mismo Ayuntamiento que va en contra de las empresas y de los bancos constata que la ocupación por estas entidades va creciendo en un barrio como El Raval. Pero creo que antes que nada es un problema de seguridad y de lucha contra el tráfico de drogas, que está subiendo en Barcelona otra vez como a principios de los 80. Si no, no hubiera habido la operación policial que hemos mencionado.

Sé que usted no tiene el programa hecho, pero ¿me puede decir alguna medida concreta...?

No

Ni siquiera me ha dejado formular la pregunta. ¿Tiene alguna medida concreta para abordar el problema de acceso a la vivienda en Barcelona?

No. Es que yo presento un libro. Si vosotros queréis hacer una entrevista sobre el programa electoral vais a [tener que] esperar. Hay un capítulo en el libro que es mi relato personal, y hablo de Barcelona y de las grandes prioridades...

Como puede imaginar, yo he venido a hacerle preguntas sobre la ciudad.

Sí, bueno. Pues hacemos otra cosa y ya haremos la entrevista más tarde. No hay ningún problema. Yo me he presentado como candidato hace cinco semanas, un poco más. Presento un libro que es mi relato, mi relación con la ciudad... Entiendo perfectamente que los periodistas queráis preguntar pero....

Pedí la entrevista a su equipo de campaña, no a la editorial, en tanto que usted es candidato a la alcaldía de Barcelona. Por eso le haré preguntas sobre la ciudad y, si no quiere responderlas, no las responda

Pues aquí nos equivocamos de entrevista... Lo siento.

Bueno, yo voy haciendo las preguntas y usted ya decide si responde.

No, no, es que además es muy normal que alguien conteste a las preguntas, para mí no es un problema. Ya iremos presentando programas, propuestas, evaluaremos el balance del Ayuntamiento actual, las propuestas de unos y de otros pero hoy mismo no voy a entrar en ninguna propuesta concreta.

En todo caso, ¿podemos hablar un poco de política y de la ciudad en general?

Por supuesto, de política general, o de Barcelona o de los temas que sea. No hay ningún problema.

Usted ha dicho en varias ocasiones que el nacionalismo y el populismo son sus principales enemigos. ¿Cómo casa esto con presentarse con un partido que se saca fotos retirando lazos, monta actos en Alsasua o sitúa el nacionalismo español como el eje central de sus políticas?

¿Usted es serio?

Sí

¿Lo es? ¿Verdaderamente?

Sí. Por supuesto

¿Haciendo estas comparaciones? Ciudadanos es el primer partido de Cataluña. Es un partido de centroizquierda, centroderecha, liberal a nivel económico, democrático creo y muy progresista sobre los temas de sociedad, por ejemplo. Es un partido que lucha por la unidad de España, que defiende la Constitución como el PP o el PSOE y que se defiende a su manera, se puede estar de acuerdo o no, pero en el ámbito democrático y en el espacio público catalán. A mí contar con ellos para estas elecciones municipales me va muy bien. Y tener el recurso de Rivera y de Inés Arrimadas me parece una muy buena cosa. ¿Es un partido populista? No. ¿Es un partido nacionalista en el sentido de que quiere romper España? Por supuesto que no.

Me refería al nacionalismo español

Sí. Pero ¿Qué es el nacionalismo español? España es uno de los Estados nación más viejos de Europa, junto a Gran Bretaña y Francia. Por supuesto su construcción nacional es muy diferente. Hay un pacto que es el pacto del 78. Yo recuerdo que España vive los 40 años mejores de su historia, de sus dos o tres últimos siglos. Por supuesto esto no da de comer, ni genera salarios para la gente pero esta historia en el mundo de hoy me parece muy importante. Yo quiero abrirme a través de mi plataforma a la izquierda, hay mucha gente que estuvo con Maragall que está conmigo, y al catalanismo moderado. Aquí tenemos que sumar, en Barcelona, en Cataluña y en España, salir del sectarismo, del debate absurdo que hay en Cataluña: o eres independentista o eres facha y ultraderechista.

No he dicho esto de Ciudadanos. Hablaba de algunos aspectos de sus políticas que se han tildado de populistas

Yo, como candidato independiente, lo haré todo con moderación en el tono. Firmeza, por supuesto, respeto a los valores de la defensa de la Constitución, la seguridad, Europa... Frente al populismo y al separatismo se tiene que tener firmeza pero respecto a la gente, moderación. Yo soy yo. Tengo mi experiencia pero tengo mucha gente que está conmigo también.

Remarca su independencia. ¿Ciudadanos ha fichado a Manuel Valls o es más bien al revés: Manuel Valls ha fichado a Ciudadanos?

Esto es como la teoría de Cristóbal Colón sobre el huevo.

Algunas voces en el partido, sobre todo en el grupo municipal, critican su independencia y que usted va por libre

Entiendo perfectamente la pregunta y esas preocupaciones, pero es un debate que no me interesa porque según el día soy el candidato de Ciudadanos y los otros días me alejo de Ciudadanos. Soy un candidato independiente. Además pienso que Barcelona no es cosa de partidos. Para ganar necesitamos sumar. Por eso hay una plataforma. Que en esa plataforma haya gente de Ciudadanos, del catalanismo moderado, de la izquierda... Ya es y será mucho. La única forma de ganar y de que Barcelona sea una solución es que gente que no trabajaba junta hasta ahora pero que tiene valores en común trabaje junta. Si solo tenemos que trabajar con la gente con la que estamos de acuerdo al 100%, no vamos a trabajar con mucha gente.

¿Le sorprendió que nadie del partido ni del grupo municipal acudiera a la presentación de su candidatura?

No. Nosotros mismos decidimos no invitar a personalidades políticas. Pero insisto, no hay ningún problema con Ciudadanos. Para gobernar por ejemplo en España si PP, PSOE y C's no se hablan y no pactan, si no quieren dejar espacio al populismo de Podemos o a los separatistas, tienen que hablar, pactar, avanzar juntos... Pero ya verás que en el acto de hoy [el lunes por la tarde] con Vargas Llosa sí habrá mucha gente.

Yo lo que quiero es hablar mucho a la gente. Si solo entro por la vía de los partidos no voy a obtener lo que quiero: un diálogo casi directo con la ciudadanía

No tiene su equipo hecho y no ha desvelado ningún nombre que irá en la lista. Sí que ha trascendido, sin embargo, que la líder de C's en Barcelona Carina Mejías dejará la política municipal. ¿Por qué no cuenta con ella?

Yo de momento no hablo de la lista. Yo he hecho un cambio de vida personal, me instalo en Barcelona. Cambio mi vida por razones personales e íntimas. Quiero ser el próximo alcalde de Barcelona porque pienso que puedo representar con mi experiencia, mi recorrido, mi relato exactamente lo que busca Barcelona: ser siempre esta gran ciudad moderna, europea y abierta.

Presento un libro sobre este recorrido y mi relación con la ciudad. Hago propuestas, abro debates y por supuesto vamos a hablar de vivienda, pienso que se tiene que pactar y no imponer, tenemos que pensar más aún en el área metropolitana por el tema de la movilidad y por la vivienda etc. Tenemos que recuperar Barcelona a nivel de la cultura... hay muchas cosas en el libro. Y también haré más propuestas en el tema de la seguridad. Pero en el tema del equipo yo de momento voy construyendo un equipo de campaña, con gente como Guillem Baso, Xavier Roig, Albert... que trabajaron con Maragall. Habrá gente de Ciudadanos, gente del catalanismo moderado pero nombres no voy a dar.

No le he pedido ningún nombre, le he preguntado por qué no cuenta con Carina Mejías

Es que yo no lo sé aún. Yo no voy a decir "ella sí o él sí o ella no". He leído las declaraciones de Carina Mejías. Yo me llevo muy bien con ella, hemos trabajado juntos sobre los temas de Barcelona, cuento y contaré con su aportación para el debate, la respeto mucho. Tendrá capacidad para hacer muchas cosas si es lo que está decidiendo pero yo nunca he tachado a nadie. Ahora toca cambio, nuevos equipos y a ganar. Eso es lo que a mí me preocupa.

¿Cómo vivió el 1 de octubre?

Muy triste. Estaba en París. Veo una sociedad dividida. En el libro hablo de la famosa carta de Tarradellas a La Vanguardia en el 81. Esta carta es increíble porque explica todo lo que va a pasar. También la carta mucho más tarde de Felipe González a los catalanes publicada en El País en el 2015. Y eso es lo que tenemos que recuperar: concordia, convivencia, diálogo... que no es fácil en una sociedad fracturada. Pero es lo que me parece más importante.

El 1 de octubre fue un momento muy difícil, muy complicado. Después hubo la gran manifestación del 8 de octubre, después hubo las elecciones del 21 de diciembre... Estamos en un callejón sin salida y no hay posibilidad de separatismo y de independencia si Barcelona no cae en manos del independentismo porque entonces se convertirá en una plataforma de propaganda muy potente.

Tanto el Parlament como el Ayuntamiento de Barcelona han reprobado al rey y han pedido la abolición de la monarquía. ¿El rey, en su comparecencia del 3 de octubre, debería haber mandado algún mensaje a los los más de 2 millones que habían salido a votar tal y como le reprochan?

El rey tiene que hablar a todos. Era un momento muy difícil y un jefe del Estado, con unos poderes limitados como los suyos, tenía en ese momento que apuntar hacia la unidad del país. Reprobar a la monarquía, que recordemos que es constitucional y parlamentaria, es reprobar la Constitución y el pacto del 78.

Hoy, en el contexto catalán y barcelonés, todos estos actos simbólicos del Parlament o del Ayuntamiento están hechos para dividir. No llevan a nada. La alcaldesa de Barcelona debería de unir.

Pero la desafección de los catalanes con la monarquía es un hecho [4 de cada 5 encuestados en el último CEO (el CIS catalán) suspendieron la monarquía. El 60% le puso un 0 sobre 10]

Sí, pero más del 80% de los catalanes votaron a favor de la Constitución del 78. Es un pacto, es un hecho. Si el tema hoy es ir contra el rey, hace un año era Rajoy. Hoy es el rey, mañana será el presidente de un Estado que no tendría rey. Los independentistas o sus amigos siempre serán los mismos: irán siempre a buscar un enemigo. Tenemos que sumar y no dividir, este es mi mensaje y mi última palabra.