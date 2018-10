Este es el mejor cartel que verás contra Halloween (y está en Valladolid)

Todavía hay mucha gente que, infatigablemente, lucha contra Halloween por ser una tradición extranjera.

En las últimas horas se ha hecho viral un cartel que está colocado en la puerta de una casa en Valladolid y que no puede ser más contundente: "En esta casa no hay truco o trato. Hay buñuelos y huesos de santo. Esto es Valladolid, no Wisconsin, lo siento".

La foto del cartel la ha subido a Twitter la usuaria @iBarbarellah y en menos de 24 horas ha logrado 1.300 retuits y 2.600 me gusta. Y ha generado reacciones como estas:

